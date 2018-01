Észak-Korea nem vette szívére Trump dedós fenyegetését

Kim Dzsongun boldog, repül az észak-koreai rakéta! Fotó: HANDOUT/AFP

Eljött a ritka pillanat, amikor Kim Dzsongun viselkedett államférfiként, és Trump gyermeteg fenyegetőzését figyelmen kívül hagyva, alig pár órával Trump tweetje után úgy döntött, hogy újranyitja a közvetlen kommunikációs csatornáját Dél-Koreával. A lépés nagyban növeli annak az esélyét, hogy január 9-én valóban létrejöjjön a történelminek beharangozott találkozó a két ország vezetői között, és újra tárgyalni kezdjenek egymással.

A koreai állami hírügynökség hivatalos beszámolója szerint a döntést személyesen Kim hozta meg. A beszámoló szerint Kimnek jólesett Mun Dzsein dél-koreai államfő ajánlata, hogy tárgyaljanak Észak-Korea részvételéről a februárban Dél-Koreában tartandó téli olimpián. Mun szóvivője pedig szerdán "jelentősnek" tulajdonította a forródrót felélesztését, mert ez akár rendszeres egyeztetésekhez is elvezethet. (Via The Guardian)