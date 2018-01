Egyes vidéki oregoniak hétfőtől maguk is megtankolhatják az autójukat, de teljesen ki vannak borulva ettől

Az Egyesült Államok fura hely. Memphisben például még a hetvenes években is érvényben volt az az autózás korai időszakában hozott helyi rendelet, mely szerint a nők csak akkor vezethettek, ha a férjük a kocsi előtt sétálva egy piros zászlót lengetve figyelmezteti a járókelőket a rájuk veselkedő veszélyre. New Jersey-ben és Oregonban pedig törvény tiltja, illetve az utóbbiban már csak tiltotta, hogy az autósok maguk tankolják meg az autójukat.

Oregonban a helyi törvényhozás májusban fogadta el az új szabályozást, amely alapján a legfeljebb negyvenezer lakosú oregoni megyékben élők akár maguk is megtankolhassák az autójukat. Ennek akkor nem volt nagy visszhangja, de amikor a medfordi tévéadó, a KTVL a december 30-i hiradójában riportot közölt a hétfőtől hatályos törvénymódosításról, kirobbant a botrány.

Mint kiderült, az oregoniak úgy tekintenek a tankolásra, mintha legalábbis egy atomreaktort kellene maguktól beüzemelniük. "Egész életemben ebben az államban éltem, és NEM VAGYOK HAJLANDÓ magamnak tankolni. Egyszer Kaliforniában magamnak kellett tankolnom, majdnem bele is haltam. Ez olyasmi, amit csak szakképzett embereknek szabadna csinálniuk. Én szó szerint addig fogok parkolni a kútnál, amíg valaki oda nem jön megtankolni a kocsimat. Szóhoz se jutok" - írta például teljes pánikban Mike Perrone.

Cathy Dahl a fogyatékkal élőkért, idősekért és a gyerekkel autózókért aggódik, különös tekintettel arra, hogy tankoláskor "ki kell szállni a kocsidból a sok átutazó vendég között", ami valami borzasztóan veszélyes dolog lehet, mert szerinte ilyen helyzetben senki se érezheti magát biztonságban.

Tina Good szociális megfontolásokból ellenezte a törvényt, mert "rengeteg oka van annak, hogy a személyzet tankoljon, például az, hogy nekik is kell munka". Perrone-hoz hasonlóan ő is egészen fondorlatos, nagy műszaki tudást és szakértelmet igénylő feladatnak érzi, hogy behelyezzen egy csövet egy nyílásba, és meghúzzon egy kart. "Sokan nem is tudnak tankolni, vagy nincsenek tisztában a veszélyeivel, ha rosszul csinálják" - írta Good, aki úgy képzelheti, hogy a csőből csak úgy záporozik szanaszét a benzin, mert attól is fél, hogy tankolástól benzinszagú lesz a ruhája.

A törvény amúgy nem arról szól, hogy a gyéren lakott oregoni megyék lakóinak ezentúl kötelező lesz maguknak megtankolniuk a kocsijukat. Több benzinkutas már jelezte is, hogy az alkalmazottaik a jövőben is szívesen segítenek a tankolásban, ahogy teszik azt 1951 óta, amikor az államban megtiltották, hogy az emberek maguk tankolják a kocsijukat. Néhányan pedig arra is készek, hogy megtanítsák a rettegő oregoniakat tankolni. (Via KTLA)