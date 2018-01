Észak-Korea véletlenül saját városára lőtte egyik ballisztikus rakétáját

2017-ben több sikeres, ballisztikus rakétakísérletet hajtott végre Észak-Korea, miután bemutatta a Hwasong-12-es középhatótávolságú rakétáját.

A tesztekről lehetett tudni, arról azonban csak most értesült a The Diplomat, hogy az egyik kísérlet során a rakétával egy, a fővárostól északkeletre található várost, Tokcsont találták el. A rakétát a Pukcsang reptérről lőtték fel, ám 39 km-rrel arrébb csapódott be egy ipari épületbe.

Sérültekről, áldozatokról a lap nem tudott információt szerezni, de műholdfelvételeken jól látni a becsapódás helyét.

Az egész világot sikerességével megdöbbentő észak-koreai rakétafejlesztésekről itt írtunk. (CNBC/TheDiplomat)