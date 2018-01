A komoly fenyegetések ellenére is vallomást tesz az orosz doppingbotrány kirobbantója

Grigorij Rodcsenkov, a legújabb orosz doppingbotrány kirobbantója. Fotó: Valeriy Melnikov/RIA Novosti

Bár hazájában már politikusok követelik a kivégzését, Grigorij Rodcsenkov mégis vallomástételre készül. Az orosz doppingellenes ügynökség volt munkatársa robbantotta ki a legújabb orosz doppingbotrányt, amely miatt Oroszországot kizárták a februárban kezdődő phjoncshangi téli olimpiáról. Rodcsenkov a fenyegetések miatt az Egyesült Államokba menekült, de a tervei szerint hamarosan Svájcba utazhat, hogy a Nemzetközi Sportdöntőbíróságon tegyen vallomást az életre szóló eltiltást kapó 42 orosz sportoló ügyében.

Rodcsenkov ügyvédje, Jim Walden szerint az ügyfelét ért fenyegetéseket és az orosz bosszút "nagyon komolyan" kell venni. "Tisztában vagyunk vele, hogy doktor Rodcsenkov az orosz gyűlöletlista tetején van. Tudjuk azt is, hogy legalább egy tisztviselő a kivégzését követelte" - mondta Walden, aki szerint ez nem tántorította el Rodcsenkovot, aki "arra koncentrál, amit a következő hetekben kell tennie".

Rodcsenkovot az eltiltott orosz sportolók mellett az eltiltott orosz sportvezetők ügyében is meghallgatják. A doppingbotrány miatt ugyanis az orosz sportminisztert, Vitalij Mutkót is örökre eltiltották az olimpiákon való részvételtől. Ami elég kellemetlen, mert Oroszország a nyáron focivébét rendez, és annak is Mutko volt a főszervezője a doppingbotrányt követő lemondásáig. (Via BBC)