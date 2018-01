Már épül is a magyar adófizetők pénzéből a fociakadémia Mészáros Lőrinc horvát csapatánál

Észre sem vették a magyar adófizetők, pedig lassan már egy hónapja letették a az ő pénzükből finanszírozott Eszék futballakadémia alapkövét - írja a G7.

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó horvát csapat építményét döntően a magyar állam finanszírozza, így a város úgy jut egy két-, két és félmilliárdos akadémiához, hogy alig kell valamit hozzátenniük. A magyar kormány 2016 végén és 2017 végén is adott az eszéki akadémiára 1-1 milliárd forintot. A támogatást az Orbán-kormány azzal magyarázza, hogy szükséges a határon túli magyar focisták képzése is (erre az elmúlt két évben 20 milliárdot költöttek) - ez azért érdekes csak, mert Eszéken lakosságának kevesebb mint egy százaléka magyar. Nem csoda hát, hogy az alapkőletételnél Ivan Vrkić, Eszék polgármestere külön köszönetet mondott Orbán Viktornak. Az akadémián lesz kilenc futballpálya, egy iskola, és egy 3500 fős stadion, tehát nagyjából a felcsúti viszonyokat modellezi a létesítmény. És akárcsak a felcsúti, ez is a magyar adófizetők pénzből épül.

Korábban kisebb zavart okozott, hogy Mészáros Lőrinc úgy nyilatkozott, az a cél, hogy az eszéki legyen nemcsak Horvátország, hanem a régió legjobb futballakadémiája, vagyis még a felcsútinál is jobb, de ezt később kimagyarázta, azt mondta, félrefordították a szavait, egyébként pedig helyesnek tartja, hogy a magyar állam segíti a határon túli magyarokat.

Azt is mondta, hogy a 99 százalékban nem magyar lakosú horvát város akadémiáján kinevelt játékosok eladásából valamennyi anyagi hasznot remél, amellyel némileg csökkentheti a költségeit. Mészáros korábban épp a 444-nek panaszolta, hogy egy magyar játékost mennyivel nehezebb eladni egy délszlávhoz képest, Eszéken tehát valóban nagyobb bevételre tehet szert játékoseladásból. Hogy aztán ha akadna is egy magyar gyerek, akit a magyar állam pénzéből kinevelnek, az nem egyértélmű, hogy ő aztán magyar válogatott lenne, és nem horvát. Augusztusban a magyar válogatott utánpótlás szövetségi kapitánya azt nyilatkozta, hogy az eszéki csapatból nem lehet játékosokat behívni. Van benne logika Mészáros üzleti szempontjából, ahogy mondta ő is, horvát játékosokat jobb pénzért lehet eladni, mint a magyarokat.