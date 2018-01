A független jelölt Mellár Tamás mögé állna be az MSZP Pécsen

Az atv.hu és a Népszava a szocialisták pécsi programismertető rendezvényéről, melyen az MSZP frakcióvezetője, Tóth Bertalan arra kérte fel a párt vezetését, hogy saját választókerületében támogassák az eddig függetlenként induló Mellár Tamást.

Tóth a másik baranyai választókerületet is egy független jelöltnek, Szigetvár polgármesterének, Vas Péternek ajánlotta fel. Ezzel a hódmezővásárhelyihez hasonló irányba mozdult el a párt, azaz egy helyben ismertebb jelölt javára léptetnék vissza saját embereiket. Persze Hódmezővásárhelyen az összes ellenzéki párt beállt Márki-Zay Péter mögé, míg a baranyai választókörökben ez még közel sem áll így.

Mellár beszédében elmondta, hogy a magyaroknak igazi demokráciára van szükségük: „A következő hónapokban, bizonyosan lesznek majd rossz szelek is, de én úgy látom, hogy most ez a választási szövetség kijelölte az irányt. Tudja, hogy mi az irány, és ha tudja, hogy mi az irány akkor ki tudja használni bármelyik szelet is és én ebben bízva és ebbe reménykedve én azt mondom, hogy van, remény van lehetőség, van esély arra, hogy legyőzzük a Fideszt”.

A rendezvényen felszólalt az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, Karácsony Gergely is, aki elmondta, hogy a fideszes áldemokrácia helyett szociális demokráciára van szükség Magyarországon, és efelé egy igazságos adórendszer jelenthetne előrelépést, melyben a minimálbér adómentes lenne.