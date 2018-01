Justin Timberlake hangyákat szolgált fel a new york-i kritikusoknak a lemezbemutatóján

Justin Timberlake új albuma, a Man of the Woods (Az erdő embere) februárban jelenik meg, az énekes pedig kedd este tartotta a hivatalos lemezbemutatót Manhattanben. Erre hivatalosak voltak a média és a zeneipar képviselői, a szponzor pedig az American Express volt, némely kártyatulajdonos jegyet is nyerhetett a lemezbemutatóra.

Az eseményen lejátszották a 16 dalt tartalmazó új lemezt, amelynek a dalai Timberlake szerint egyfajta “vissza a természetbe” koncepcióra vannak felfűzve. Ezután pedig felszolgálták a menüt, amely hangyát és szöcskét is tartalmazott.

“Igen, hangyák” - magyarázta türelmesen az egyik felszolgáló egy vendégnek az egyik tudósító szerint. A lemezről amúgy a megjelentek nem beszélhetnek egy szót sem, erről egy nyilatkozatot is aláírattak velük. (Variety)