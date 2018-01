Úgy elaludt a brit képviselő ülés közben, hogy majdnem gerinctörést kapott

Senki sem tagadhatja, hogy a Brexit, bár húsbavágóan fontos és sok tízmillió ember mindennapi életét befolyásoló téma, ugyanakkor nagyon unalmas is. Ezt nem is lehetne plasztikusabban illusztrálni, mint a brit konzervatív parlamenti képviselő, Sir Desmond Swayne példájával, aki úgy elaludt a maradáspárti kolléga, a munkáspárti Ken Clarke felszólalásán, hogy azóta is azon röhög Anglia, Skócia, Wales és Észak-Íroroszág. Sir Desmond a brit parlament egyik legismertebb sport- és fitneszmániákusa, így edzett izomzata olyan merész szögben volt képes megtartani a testét, amire egyszerű, elpuhult politikusok nem lennének képesek.



A sztori attól lesz igazán angol, hogy Sir Desmond az elszunyókálást utólag azzal magyarázta, hog hajnali 5:30-kor már a Serpentine-ban úszott. A London nevezetességeit nem kapásból kenő-vágó olvasóknak mondom, hogy a Serpentine az egy iszapos fenekű tó a Hyde Parkban. És igen, a konzervatív képviselő arról híres, hogy jó pár évben minden hajnalban úszik egyet a gusztustalan parki tóban. Ami persze azt is jelenti, hogy kicsit furcsa erre hivatkozni, hiszen igazán megszokhatta. Egyes munkáspárti képviselők ezért arra gyanakszanak, hogy az egész csak színjáték volt, amit a főrend Ken Clarke megalázására talált ki.