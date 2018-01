Decemberben csak 6 percig sütött a nap Moszkvában

Több európai hadvezér és oroszok milliói bizonyíthatják, hogy az orosz tél tényleg nagyon kemény dolog, ezen a télen azonban egy rekord mér egészen biztosan megdőlt Moszkvában:

egész decemberben mindössze 6 percnyi napsütést élvezhettek a város lakói.

A december eleve nem a legnaposabb hónap Moszkvában, állagosan 18 óra napsütést tartogat a sors ebben a hónapban az orosz főváros számára. A hat perc azonban még ehhez mérten is nagyon kevés, nem is volt a városnak ennyire felhős decembere soha azóta, hogy feljegyzik ezeket az adatokat.

A második legsötétebb decemberhez 2000-ig kell visszamenni, akkor 3 órán át érték napsugarak Európa legnagyobb és legnépesebb városát.

A New York Times-nak nyilatkozó szakemberek szerint ez a szokatlan sötétség a moszkvaiak hangulatára is rányomta a bélyegét: ezen a télen még az év ezen időszakában szokásosnál is többen fordultak szakemberhez depressziós tünetekkel. (New York Times)