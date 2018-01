Az amerikai tornaszövetség megszakítja kapcsolatát Károlyi Béla edzőközpontjával

Károlyi Béla, az amerikai tornasport erdélyi magyar legendája. Az edzőt ugyan nem vádolják szexuális zaklatásokkal, de a tornászválogatott pedofíliáért elítélt csapatorvosa Károlyi texasi edzőközpontjában is molesztálta a tornászlányokat. Fotó: STAN HONDA/AFP

Károlyi Béla, az Erdélyből 1983-ban az Egyesült Államokba emigrált edzőlegenda texasi ranche évtizedeken át megkerülhetetlen volt az amerikai tornászéletben. Az olimpiai bajnokok sorát kinevelő Károlyinál nem volt befolyásosabb ember a sportágban, alig akad olyan amerikai tornász, aki ne fordult meg volna a birtokán. Az amerikai tornaszövetség most mégis úgy döntött, hogy minden kapcsolatot megszakít Károlyi Béla texasi edzőközpontjával.

Van okuk erre, a Karolyi Ranch néven ismert edzőközpont volt az egyik helyszín, ahol az amerikai tornászválogatott tavaly év végén pedofíliáért elítélt csapatorvosa, Lawrence G. Nassar molesztálta a gondozására bízott sportolókat. Kerry Perry, az amerikai tornászszövetség decemberben kinevezett elnök-vezérigazgatója állítása szerint "munkába állása pillanatától" azon volt, hogy felmondja az együttműködést Károlyiékkal. Ezt január 15. után már nem húzhatta tovább. Aznap állt elő az amerikai tornasport legnagyobb sztárja, a négyszeres olimpiai bajnok Simone Biles saját zaklatásának történetével. Elbeszélése alapján őt is a Karolyi Ranchen molesztálták, többször is. "Már abba beleszakad a szívem, ha arra gondolok, hogy ha meg akarom valósítani az álmomat, az indulást a 2020-as tokiói olimpián, akkor újra és újra vissza kell térjek molesztálásom helyszínére" - írta.

"Remélem, hogy egy lánynak se kell soha visszatérnie a ranchre" - írta Biles.

Fontos hangsúlyozni, hogy Károlyi Bélát és nejét, Marthát még senki se vádolta zaklatással vagy molesztálással, vagy hogy bármi közük lett volna Nassar bűncselekményeihez. Akadnak viszont tornászok, akik szerint az edzőközpontban Károlyiék által teremtett hangulat nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy Nassar elkövesse a bűncselekményeket és megúszhassa azokat. Károlyiék szerint ők nem hibáztak. (Via The New York Times)