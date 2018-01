Boris Johnson hidat építene Anglia és Franciaország közé

Épp a brexit utáni időszakra is felkészítő nagy brit-francia diplomáciai barátkozás zajlik Nagy-Britanniában, és a brit külügyminiszter itt dobta be az ötletet, hogy építeni kéne egy 35,5 kilométer hosszú hidat a két ország között a csatornára.

Johnson az ötletét Emmanuel Macron francia elnöknek is előadta, azzal érvelve, hogy nevetséges hogy a világ legnagyobb gazdaságai közé tartozó két országot jelenleg egy vasútvonal köti csak össze. Macron állítólag úgy reagált, hogy valóban szükség lehetne egy újabb kapocsra a két ország között.

Fotó: PETER NICHOLLS/AFP

A Berkshire-ben megrendezett csúcstalálkozón Macron Theresa May miniszterelnökkel is tárgyalt, és többek között felajánlotta, hogy barátságuk jeléül kölcsönadják a briteknek a Bayeux-i kárpitot, azt a XI. századból származó, 70 méter hosszú falikárpitot, ami Anglia normannok általi elfoglalását meséli el. Egyben azt is felajánlotta, hogy a két nemzet közösen készíthetne egy új falikárpitot is.

Tárgyaltak ezenkívül természetesen komolyabb projektekről is, a beszámolók szerint gazdasági és biztonsági együttműködési lehetőségek sora is szóba került. (Guardian)