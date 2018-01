Megbénult a közlekedés Japánban az őrült havazás miatt

A legmagasabb fokú riasztás van érvényben Japánban, ahol évek óta nem volt akkora havazás mint ami most sújtja az országot. Ilyen szintű riasztásra legutóbb 2014 februárjában volt szükség: akkor az ítéletidő hat ember életét követelte. Az ország északi részén az előrejelzések szerint félméteres hótakaró is maradhat, de a sziget déli tájékain is jelentős a havazás. A Haneda és Narita reptereken több mint 250 járatot töröltek, rengetegen rekedtek Tokióban. A közszolgálati média arról számolt be, hogy Tokió, Jamanasi, Csiba, Tocsigi, Nagano és Sizuoka prefektúrák között több száz vasútjáratot töröltek. A 2014-es ítéletidő idején több száz közlekedési baleset történt.

Yokohama hó alatt Fotó: Kanji Tada/The Yomiuri Shimbun

(SBS / MTI)