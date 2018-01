Perel a paksi bővítés miatt az osztrák kormány

Ausztria keresetet nyújt be az Európai Bíróságnak a paksi atomerőmű bővítése ellen - jelentette be az osztrák környezetvédelmi minisztérium hétfőn. Az osztrák kormány azt kéri, hogy a bíróság semmisítse meg az Európai Bizottság határozatát, mellyel jóváhagyták a bővítést, jelentette be a néppárti környezetvédelmi miniszter szóvivője.

Az osztrák kormány szerint az Európai Bizottság rossz üzenetet küld az energiapolitikában azzal, ha habozás nélkül jóváhagyja az atomerőmű építéséhez nyújtandó támogatást.

Tavaly, a választások előtt már a szociáldemokrata vezetésű kormány is tervezte, hogy bírósághoz fordul a paksi bővítés miatt, mert úgy számoltak, hogy a bővítés állami beavatkozás nélkül soha nem lesz nyereséges. Ezen a szándékon az sem változtatott, hogy közben a néppárti Sebastian Kurz lett a kancellár.

A bizottság 2014 novemberében kezdte vizsgálni a paksi atomerőmű-bővítés állami támogatását, végül tavaly ősszel jóváhagyta az orosz hitellel megvalósuló projektet. (Die Presse/MTI)