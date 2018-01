Guillermo del Toro filmje lehet az idei Oscar legnagyobb nyertese

Kedden bejelentették a 90. Oscar-gála jelöltjeit, köztük Enyedi Ildikó filmjét, a Testről és lélekrőlt, melyet a legjobb idegen nyelvű film kategóriában jelöltek. A papírforma nagyjából bejött, az idei Oscar sztárjai nagyjából ugyanazok, mint a Golden Globe-é, kivéve, hogy úgy tűnik, James Francót büntetni akarja Hollywood - vagy legalábbis kicsit elrejteni. A legtöbb jelölést (tizenhármat) Guillermo del Toro filmje, a The Shape of Water kapta, de a Szólíts a neveden (Call Me By Your Name ) és a Three Billboards outside Ebbing, Missouri is valószínűleg több jelölést váltanak majd díjra.





Az idei díjátadót kivételesen nem február végén, hanem - a téli olimpia miatt - március 4-én rendezik meg.

Legjobb film:

Szólíts a neveden (Call Me by Your Name)

A legsötétebb óra (Darkest Hour)

Dunkirk

Tűnj el! (Get Out)

Lady Bird

Fantomszál (Phantom Thread)

A Pentagon titkai (The Post)

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



Legjobb rendező:

Paul Thomas Anderson, Fantomszál (Phantom Thread)

Guillermo del Toro, The Shape of Water

Greta Gerwig, Lady Bird

Christopher Nolan, Dunkirk

Jordan Peele, Tűnj el! (Get Out)



Legjobb férfi főszereplő:

Daniel Day-Lewis, Fantomszál (Phantom Thread)

Timothée Chalamet, Szólíts a neveden (Call Me by Your Name)

Daniel Kaluuya, Tűnj el! (Get Out)

Gary Oldman, A legsötétebb óra (Darkest Hour)

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.



Legjobb női főszereplő:

Sally Hawkins, The Shape of Water

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Margot Robbie, Én, Tonya (I, Tonya)

Saoirse Ronan, Lady Bird

Meryl Streep, A Pentagon titkai (The Post)



Legjobb férfi mellékszereplő:

Willem Dafoe, The Florida Project

Woody Harrelson, Three Billboards outside Ebbing, Missouri

Richard Jenkins, The Shape of Water

Christopher Plummer, A világ összes pénze (All the Money in the World)

Sam Rockwell, Three Billboards outside Ebbing, Missouri



Legjobb női mellékszereplő:

Mary J. Blige, Mudbound

Allison Janney, Én, Tonya (I, Tonya)

Lesley Manville, Fantomszál (Phantom Thread)

Laurie Metcalf, Lady Bird

Octavia Spencer, The Shape of Water



Legjobb idegen nyelvű film:

A Fantastic Woman” (Chile)

“The Insult” (Lebanon)

“Loveless” (Russia)

“On Body and Soul (Hungary)

“The Square” (Sweden)



Legjobb operatőr:

Roger Deakins, Blade Runner 2049

Bruno Delbonnel, Darkest Hour

Dan Laustsen, The Shape of Water

Rachel Morrison, Mudbound

Hoyte Van Hoytema, Dunkirk



A teljes listát ide kattintva tudja megtekinteni.