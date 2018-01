Gyanús luxusórát készül elárverezni a NAV százezrekért

Ezt G. a márkás órákat kedvelő, élesszemű ügyvéd írta, miután kiszúrt egy pofás, használt luxusórát a NAV elektronikus árverési weboldalán. Az Omega Seamastert Szombathelyen lehet élőben megtekinteni és majd márciusban lehet licitálni rá, mármint annak, akinek megér minimum 500000 forintot.

Ez itt az óra a vele járó kiegészítőkkel:

Ez pedig egy közelebbi kép a kiegészítőkről:

Bár G. ért az órákhoz, az állítását gyorsan megpróbáltam ellenőrizni egy e célra létrehozott weboldalon, ahol a sorozatszám beírása után megtudhatjuk, hogy az milyen órához tartozik. Ez alapján első blikkre úgy tűnt, hogy sorozatszám valódi, a mellékelt kártya pedig valóban egy teljesen más Omega-modellhez tartozik. Ezek után megkerestem több szakértőt – luxusóra-kereskedőket és -szervizeket – azzal, hogy



(A szakértőktől természetesen nem azt kérdeztem, hogy a NAV fotóján szereplő óra hamis-e, mert ilyenre egy rossz fénykép alapján, a távolból nyilván nem lehet válaszolni, hanem azt, hogy a kártyaszám eltérése alapján jogos lehet-e egyáltalán a gyanú, hogy az órával valami nincs rendben.)

Két kompetens forrás is hajlandó volt szakvéleményt adni. Az első a következőt írta:

„Az ismerősének abban igaza van, hogy a rossz minőségű kép alapján is egy OMEGA Seamaster karórát hirdetnek. Az óra eredetiségéről kép alapján nyilatkozni nem tudunk, azonban a kártyák bizonyosan nem az adott karórához tartoznak. Csatolmányként talál egy képet a 1502.30.00 referenciaszámú (80456374 egyedi sorszámú) modell képéről (valóban egy OMEGA Constellation). Létező órához tartoznak a számok, azonban az nem a hirdetésben látható darab.”

A levél ezzel zárult:

Egy másik megkérdezett műhelyben azonban kissé tovább mentek az online nyomozásban a kedvünkért, és igen érdekes hirdetésre bukkantak. Ők ezzel kezdték a szakvéleményüket:

„Sajnos nagyon gyakori a márkás, de hamis órákkal való kereskedelem. Az óra eredetiségére vonatkozó kérdésére látatlanul nem tudunk hiteles választ adni. Csatolok viszont egy screenshot-ot, amelyen "véletlenül" pontosan ugyanaz a garancia kártya latható, mint ami az Ön által küldött képen is feltűnik, és meg a kártyaszám is 100%-ig azonos. Ez már sok mindenre utalhat, de még ennek ellenére sem lehet 100% biztonsággal állítani, hogy az óra hamis.”

Hoppá! Angolul nem tudó olvasóink kedvéért mondom, hogy ez egy olyan online hirdetés, amiben Omega órák garanciakártyáinak másolatait kínálják. És mit tesz isten, a hirdetésben illusztrációként szereplő garanciakártya sorozatszáma pont megegyezik a mi kártyánkéval. Vagyis ez alapján nem kizárt, hogy a NAV egy olyan órát kínált föl, amihez egy olyan hamis garanciakártyát csatoltak, amit csalók tömegével értékesítenek az interneten. Elképzelhető persze, hogy a Szombathelyen megtekinthető kártya pont az az eredeti - hiszen maga a sorozatszám biztosan valódi - , amit tömegével másolnak és árulnak a neten. Sőt persze az sem kizárt, hogy bár a kártya másolat, az óra közben mégis eredeti. De ezek azért, lássuk be, talán nem a legvalószínűbb forgatókönyvek.



Na de miért árulnak egyáltalán ilyen replika kártyákat és kiegészítőket a neten? Szakértőnk ezt is szépen elmagyarázta:

„1. egy eredeti óradoboz és/vagy garanciajegy önmagában is értéket képvisel (a dobozzal állapottól és életkortól függően 10000- 100000 forint közötti árban kereskednek, egy garanciajegy is, főleg kitöltetlen állapotban, nagyon keresett a gyűjtők és sajnos a hamis órákkal kereskedők között is. )

2. A garancia jegy és a doboz megléte nagyon bizalomkeltő a vásárlónak. Egyrészt azt a benyomást kelti, hogy az órának egy gondos ember volt a tulajdonosa (ezert őrizte meg ezeket akár évtizedeken át is), és nem utolsó sorban információt ad arról is, hogy hol es mikor lett az óra először forgalomba hozva. Valószínűleg egy zürichi óraszalon pecsétje megnyugtatóbb, mint a képen is látható Hong Kong-i felirat. ”