Sajtókamaráról szőnek terveket Felcsúton

A Népszava információi szerint a választások után újra lehetne Magyarországon Sajtókamara, hiszen az 1938-ban alapított hasonló nevű szervezet már nem létezik.

A kamaráról az ötletelést állítólag Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője gondozza, aki korábban a felcsúti futballklub kommunikációs igazgatója volt, és most is a településen él, Mészáros Lőrinc alkalmazásában. Az egyeztetésekbe a sportújságírók, a katolikus újságírók és a protestáns újságírók szakmai szervezeteit vonták be eddig.

Olyan kamarát képzelnek, amelybe nem lesz kötelező ugyan belépni ahhoz, hogy valaki újságnál dolgozhasson, de csak azok a sajtótermékek kapnának "országos médium" minősítést, amelyek vállalják, hogy kizárólag tagokat alkalmaznak.

Az még nem világos, hogy milyen előnyökkel jár majd, ha egy médium megkapja az országos minősítést. És pláne mivel jár, ha nem kapja meg. Itt felmerült például, hogy fizethetnének különadót az olyanok.

A tagoktól megfelelő iskolai bizonyítványt vagy tapasztalatot várnának el, de juttatások is járnának nekik: kedvezményes nyugdíj, utazási kedvezmény például.

"El akarunk lépni az ellen, hogy a kiadók fillérekért alkalmazzák az újságírókat, valamint, hogy megfelelő képességek hiányában dolgozzon valaki ebben a szakmában" - nyilatkozta a tervezgetők közül valaki, aki nem akarta a nevét adni ehhez az álomhoz. (Népszava)