Babos Tímea szerint partnere három rossz röptéjén fordult meg a döntő

Nem volt kifejezetten csalódott Babos Tímea az Australian Openen vasárnap reggel elveszített vegyes páros döntője után. A női párosban győztes, egyesben pedig az első fordulóban a 10. helyen kiemelt amerikai CoCo Vandeweghe-t legyőző, vegyes párosban második Babos a Nemzeti Sportnak azt nyilatkozta, hogy hihetetlen két hetet zárt. Nagy célja volt a Grand Slam-győzelem, ez sikerült is. Örült volna a vegyes bajnoki címének is, de az a fontossági sorrendjében csak a harmadik számú cél volt.

Vegyes párosban 2. Babos az indiai Rohan Bopannával Fotó: GREG WOOD/AFP

A vasárnapi reggeli döntőt jól kezdték, az első játszmát magabiztosan nyerték, a második viszont Babos szerint partnerén, az indiai Rohan Bopannán ment el. „A másodikban 3:3-nál, amikor én adogattam – nem is rosszul –, a partnerem elrontott három röptét – ott fordult meg a meccs”.



Az egész tornán nyújtott saját teljesítményét értékelve azt mondta: „nem igazán tudok olyan meccset, amelyen ne játszottam volna jól – persze mindig lehet javítani, ám csak megnyertem életem első Grand Slamjét! Menni kell tovább, jövő héten ismét egyesezem majd, remélhetőleg még jobban, miközben a ranglistahelyezéseimen is sokat javítottam. Szerintem jó úton haladok”.

Babos célja párosban a világelsőség (tavaly év végén megnyerte a világbajnokságot, most Ausztráliában diadalmaskodott), szerinte az itteni sikerek erőt és motivációt adnak az egyénire is.

Edzője, Thomas Drouet is azt nyilatkozta a sportoló honlapján, hogy Babosnak magabiztosságot adhat az egyesre, hogy párosban már nyert ilyen nagy tornát. „Hiszek abban, hogy egyéniben is elérhet ehhez hasonló nagy sikert. Azt a kérdés, hogy lesze-e elég hite ahhoz, hogy bízzon Önmagában. Párosban már tökéletesen tudja kezelni a hatalmas nyomást. Ezt egyesben is meg tudja tenni. Hiszen a nyomás ugyanaz. És ezen a versenyen megmutatta, rendelkezik ezekkel a képességekkel”.

Magyar teniszező még soha nem játszott egy Grand Slam-tornán két döntőt, Babos Tímeának ez most sikerült. Az egyesben a második fordulóban búcsúzó Babos női párosban bajnok lett a francia Kristina Mladenoviccsal (32 év után nyert újra magyar Grand Slam-tornát), vegyes párosban vasárnap reggel az indiai Rohan Bopannával a döntőben meccslabdáról veszítettek.



Ez még akkor is nagy szó, ha az egyéni mögött presztízsben messze elmarad a páros, különösen a vegyes. A pénzdíjak is mutatják ezt, míg a női és a férfi egyes győztese fejenként 4 millió ausztrál dollárt (nagyjából 800 millió forintot) kap, a női és a férfi párosok győztese fejenként 350 ezer dollárt. A vegyes páros győztesei pedig mindössze 175 ezer ausztrál dollárt, fejenként.

Babos a remek tornájával szépen is keresett. A női páros győzelméért 70 millió forintot kapott, azzal, hogy egyesben a 10. helyen kiemelt amerikai CoCo Vandeweghe-t legyőzve ment egy kört, 18 millió forintot keresett, és ehhez jön még 9 millió forint a vegyes páros döntőjéért.