Minden idők legnagyobbja: Roger Federer 20. Grand Slam-trófeáját nyerte az Australian Openen

A második helyen kiemelt svájci Roger Federer legyőzte az Australian Open döntőjében a hatodik helyen rangsorolt horvát Marin Cilicet és ezzel huszadik Grand Slam-győzelmét aratta a nyílt teniszbajnokságok történetében. A 36 éves Federer eddig is minden idők legeredményesebb teniszezője volt, de a huszadik GS-trófeával korábban elképzelhetetlennek hitt magasságokba emelkedett.

A modern tenisz valódi aranykorát éli ezekben az években, minden idők öt legeredményesebb teniszezője közül hárman még aktívak: Federer mögött a spanyol Rafael Nadalnak 16, a szerb Novak Djokovicsnak 12 GS-győzelme van. A svájci teniszező egészen elképesztő karriert tud maga mögött, és hol van még a vége: 15 év alatt 30 GS-döntő, 6 Australian Open, 8 Wimbledon, 5 US Open és 1 Roland Garros diadal. Ennyi GS-t korábban csak női teniszezők tudtak nyerni: Margaret Court 24, Serena Williams 23, Steffi Graf 22 győzelmet aratott.

Cilic és Federer a döntő előtti szokásos pózoláson Fotó: SAEED KHAN/AFP

A 2012-es wimledoni győzelem után Federer mély hullámvölgybe került, évekig úgy tűnt, hogy nem tud több GS-t nyerni, hátsérülések is hátráltatták, később a térdét is műteni kellett, tíz év után kipottyant az ATP-lista top4-mezőnyéből, öt évig nem nyert GS-t. 2017-ben aztán, 35 évesen visszajött és egy év leforgása alatt hármat nyerve megszerezte 20. GS-győzelmét. Melbourne-ben ősi riválisa, Nadal ellen győzött, Wimbledonban Cilicet győzte le 6-3, 6-1, 6-4-re, 2018 első GS-én pedig ismét a horvát felett aratott győzelmet.



A 2018-as tornájáról két fő kihívója, Djokovics és Nadal is sérülés miatt esett ki, utóbbi épp Cilic ellen. Federer a magyar Fucsovics Márton ellen is játszott, legyőzte a cseh Tomáš Berdychet és a dél-koreai Csung ellen jutott a döntőbe. Federer volt a toronymagas esélyes a meccs előtt: 10 korábbi találkozójukból 9-et nyert.

Az első szettben Cilic szinte hozzászagolni is alig bírt a játékhoz: a svájci alig 20 perc alatt elhúzott 4-0-ra. A horvát összesen 12 ki nem kényszerített hibát ütött az első játszmában, minden második első szervája rossz volt, zavartnak tűnt, Federer különösebb megerőltetés nélkül hozta a játszmát. (6-2)

Federer ellenállhatatlan volt az első szettben Fotó: WILLIAM WEST/AFP

A második szettben Cilic eleinte tovább szenvedett: kínkeservesen hozta adogatásait, miközben Federer mindig könnyedén egyenlített. 1-0-nál két brékpontja is volt, erre a svájci egy ásszal és sorozatban négy ponttal fordította meg a játékot. De Cilic nem hagyta demoralizálni magát: meccsben tartotta magát 4-4-ig, akkor brékpontról fordítva, egy második adogatásból ütött ásszal fordított, és meg is tudta zavarni Federert, akinek két kettőshiba után 5-4-nél szettlabdát is hárítania kellett.



Végül rövidítésre került sor: Federer szerzett elsőként pontot fogadóként és 3-2-re vezetett ezzel, de Cilic egy irgalmatlan erejű tenyeres returnnel azonnal egalizált, 5-4-nél pedig egy újabbal két szettlabdát szerzett. Az elsőt Federer még ásszal visszaverte, a másodikat viszont Cilic bevágta és egyenlített. (6-7)

Marin Cilic egyenlít Fotó: GREG WOOD/AFP

A harmadik szettben egy ideig úgy tűnt, hogy Cilic tényleg megfogta Federert és visszajött a meccsbe, legjobb játékait játszotta a szett elején, de 3-2-nél hirtelen megtorpant, simán bukta az adogatását, a svájci pedig élt a lehetőséggel, elhúzott 5-2-re és kíméletlen utolsó, semmire nyert adogatójátékkal villámgyorsan behúzta a harmadik szettet. (6-3)



A negyedik szettben Federer gyorsan közel került a győzelemhez. Cilic egyből bukta szerváit és hitehagyottan teniszezett. Túl voltunk már harminc játékon és a horvát még egyszer sem tudta elvenni ellenfele adogatását. Federer agresszívan kezdett teniszezni fogadóként is és 2-0 után megpróbálta végleg megtörni Cilicet, labdája is volt a duplabrékhez, de a horvát hárított. 3-2-nél aztán minden előzmény nélkül Federer leblokkolt, képtelen volt beütni első adogatásait, és egy kettős hibával súlyosbítva semmire veszítette el első szervajátékát. Cilic viszont hozta a sajátját, 4-3-nál a harmadik bréklabdáját megcsinálta, semmire nyerte az utolsó játékot és megint egyenlített. (3-6)

Federer nyes Fotó: Bai Xuefei/XINHUA

Egészen elképesztő tempóban indult a mindent eldöntő ötödik játszma. Federer vért izzadva nyerte az első adogatását két bréklabdáról a megállíthatatlannak tűnő Cilic ellen, hogy ne veszítse el sorozatban ötödik játékát. Megtartotta és egy hasonlóan maratoni második játékban egy jó pillanatban kikért sólyomszem után elvette a horvát adogatását is. Cilic utolsó nagy rohamra indult, de csak szorongatni tudta Federert a következő két adogatójátékában. 4-1 után eldőlt a meccs: egy peches - neccről kipattanó - majd egy széles fonák után Federer megcsinálta a második bréket is, sajátját simán, 0-ra hozva lezárta a meccset, és megnyerte hatodik melbourne-i és huszadik GS-trófeáját. (6-1)