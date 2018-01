Továbbcsorgatta a fideszes kampánytejet a Kétfarkú Kutyapárt

Bajkai István, a Fidesz terézvárosi képviselőjelöltje először tojásokat osztott a népnek, saját nevével díszített csomagolásban, tegnap pedig olvasónk figyelt fel rá, hogy a Garay téren lakcímkártya felmutatása után bárki kaphatott tőle tejet.

Demokráciánk ezen ünnepi eseményén ott voltak a Kétfarkú Kutyapárt politikusai is. „Gondoltuk, élünk a lehetőséggel. Sokan a VII. kerületben lakunk, így járt nekünk is az ingyen tej. Megszereztük a tejet, átragasztottuk kutyapártosra és továbbosztottuk, immáron kutyapártos tejként. Nem is annyira bonyolult dolog a politika” - írták a Facebookon.



Erről videót is forgattak, amelyben a fideszes képviselőjelölt is nyilatkozik, méghozzá azt, hogy lesz még ételosztás, nem kell aggódni. Bajkai István amúgy az Orbán család ügyvédje is, aki a kerületi lap szerint maga a megtestesült jóság.