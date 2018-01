Először lett női vezetője a Bécsi Rádió Szimfonikus Zenekarának

Az amerikai karmester, Marin Alsop lett az egyik legismertebb európai szimfonikus zenekar, a Bécsi Rádió Szimfonikus Zenekarának művészeti igazgatója. Korábban soha nem neveztek ki nőt erre a pozícióra.

Alsop nagy megtiszteltetésként élte meg a felkérést, mellyel a komolyzene fővárosába költözhet, ugyanakkor elmondta, bízik benne, hogy hamarosan már nem lesznek "első nőkről" szóló hírek ezen a területen sem.

Mint elmondta, megbízását a közszolgálati Osztrák Rádió és Televízió (ORF) részéről úgy tekinti, mint egy lehetőséget, mellyel hamar túljuthatnak azon a kérdésen, hogy ő volt az első, és inkább arról lehet szó, hogy hogyan lehet még több lehetőséget teremteni nők sokaságának ezekben a szerepekben, és hogyan változtathatják meg magát a közeget is a következő generációk számára.

A komolyzene fellegváraiba sokáig nem nagyon jutott nagyobb szerep nőknek, a Bécsi Filharmonikusok is csak az egyre növekvő nyomásnak engedve engedett be hivatalosan női zenészeket 20 évvel ezelőtt. Még bizarrabb a sztori, hogy ekkor már 26 éven keresztül játszott a zenekarban Lelkes Anna hárfán, mivel kevés volt a férfi hárfás, ugyanakkor a nevét sosem tüntették fel a programban és a tévéközvetítések során is maximum a kezét mutatták.

A Bécsi Rádió Szimfonikus Zenekara jövőre ünnepli majd megalakulásának 50. évfordulóját, és Alsop szerint egy innovatív zenekarnak számít, mely látja a felelősségét abban, hogy mindig a váratatlant lépjék meg. A karmester beszélt arról is, hogy nagyon jól esett neki, hogy a zenekar tagjai jelölték őt erre a pozícióra.

Aslop nem először visz véghez olyat, ami más nőnek még nem adatott meg: 2013-ban ő lehetett az első női karmester, aki vezényelhetett az 1895 óta futó kultikus koncertsorozat, a BBC Proms utolsó estéjén.

Aslop New Yorkban született, és fiatalon Leonard Bernstein tanítványa volt. Karrierje évtizedek óta töretlen, mára a világ legismertebb karmesterei közé tartozik, volt a Sao Paolo-i és a baltimore-i szimfonikusok vezető karmestere is. (Guardian)