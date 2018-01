Kósa Lajos édesanyjához költözött a cég, amelyet Kósa Lajos felesége vett meg roppant jutányos áron Kósa Lajos barátjától, és Kósa Lajos lányai az ügyvezetői

Kósa Lajos édesanyjának debreceni háza lett a székhelye annak a cégnek, amelyet Kósa Lajos ügyvéd barátja passzolt át nagyon jutányos áron Kósa Lajos feleségének - írja a 24.hu.

Az előzmény:

2017 márciusában egy bizonyos Fiák István, aki Kósával együtt vezeti a Korcsolyaszövetséget, tavaly márciusban eladta a 120 milliós tőkéjű Tócó-Pece Kft.-t Kósa Lajos feleségének - mindössze 6 millió forintért.



2017 májusában Kósa Lajos benyújtott egy törvényjavaslatot a nyugdíjas szövetkezetek létrehozásáról, amivel a munkaerő-kölcsönzésben érintett Fiák István cégei nagyon jól járnak.

Juhász Péter vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett Kósa ellen, Hadházy Ákos pedig feljelentette Kósát a gyanúsan olcsó cégvásárlás miatt.

Az adásvétel után Kósa két, 18-20 év körüli lánya lett a kft. két ügyvezető igazgatója, és a 24.hu szerint most Kósa édesanyjának házába tette át székhelyét a Tocó-Pece. A 82 éves nyugdíjas óvónő, Kósa Lajosné Bacskó Katalin azzal került be a hírekbe, hogy annyira jó időben vásárolt sertéstelepet, hogy egyből nyert is 123 milliót fejlesztésre.



Kósa az ügyben nem akar nyilatkozni, mert a felesége nem közszereplő, és azt is kijelentette, hogy „édesanyám nem strómanja senkinek sem”. Az MTI pedig nem hoz le olyan híreket, amelyekben szerepel Kósa családja.