A Kulcsár-ügyben elítélt, cégvezetéstől eltiltott Kerék Csaba irányít egy milliárdos tőzsdei céget

A hvg.hu arról ír, hogy még mindig a Kulcsár-ügyben jogerősen elítélt, a cégvezetéstől eltiltott Kerék Csaba irányít egy milliárdos tőzsdei céget, és ezt a felügyeletet ellátó Magyar Nemzeti Bank tavaly március óta nem vette észre, bár azt elismerték, hogy hallottak már a 14 évig húzódó ügyről.

Kerék Csabát az ügyben másodrendű vádlottként – 9 hónappal mérsékelve az elsőfokú ítéletet – 3 év szabadságvesztésre és 5 millió forint pénzbüntetésre ítéltek, illetve a bíróság teljes vagyonelkobzást rendelt el az érdekeltségébe tartozó Britton Capital and Consulting Kft.-re meg az amerikai Britton Llc.-re. A lap szerint az ítéletben kifejezetten szerepelt, hogy a vállalatok vagyonának elkobzása kiterjed a két cég Kartonpack Nyrt. nevű milliárdos csomagolóanyag-gyártóban lévő részvényeire is.

A Kartonpackban a Budapesti Értéktőzsde adatai szerint a jogerős ítélet ellenére most is a két Britton-cég a legnagyobb részvényes, vagyis a tőzsdén a Britton Kft.-nek továbbra is 61,9 százalékos, míg a Britton Llc.nek 29,58 százalékos hányada van a Kartonpackban, és a cégvezetéstől eltiltott Kerék Csaba még mindig az igazgatóság elnöke.



A hvg.hu azt írja, december végén a Kartonpack összehívott egy közgyűlést, amin az elvileg már elkobzott részvényekkel döntéseket hoztak: a Magyar Állam birtokában lévő részvényekkel például beszavazták az igazgatóságba az elítélt Kerék testvérét, Kerék Lászlót.



A Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége egyébként megpróbálta kideríteni, mi folyik a cégnél, ezért vett 1 darab részvényt, hogy a jogszabályok alapján bejusson a közgyűlésre, de formai hibákra hivatkozva nem jegyezték be őket a részvénykönyvbe, így nem jutottak be. Emiatt a TEBÉSZ bíróságon támadta meg a december 18-i közgyűlés határozatait.

Matolcsy György, az MNB elnöke beszédet mond a BÉT középvállalatok növekedéséről tartott rendezvényén 2017. szeptember 20-án. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A lap kérdésére az MNB, azt válaszolta, hogy – mint felügyelet – „a Kartonpack Nyrt. igazgatóságának elnökét érintő kérdésben tájékoztatást kértek” a cégtől, majd „a nyilvánosan elérhető és a Kartonpack Nyrt.-től beszerzett információk alapján – a kérdésben szereplő helyzet egyértelmű tisztázása érdekében – az MNB törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett az illetékes cégbíróságnál”. Binder István felügyeleti szóvivő azt nem árulta el, hogy már rég zajlik-e az eljárás, vagy csak azután léptek, hogy a hvg.hu felhívta a figyelmüket Kerék Csabára. (hvg.hu)