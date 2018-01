Nem vihette fel a repülőre egy amerikai nő az őt érzelmileg támogató lelkitárs-pávát

A United Airlines megtagadta egy nőtől, hogy felhozhassa a társaság repülőjére

a páváját.

Az utas, aki a New Jersey-i Newark Liberty Nemzetközi Reptéren szeretett volna felszállni a repülőre, azzal védekezett, hogy venne külön jegyet is a madárnak, ami amúgy egy úgynevezett emotional support animal, azaz olyan állat, ami érzelmileg támogatja a gazdáját nyugalma és stabilitása megőrzése érdekében. Az ilyen állatok elvileg több légitársaságnál is térítésmentesen utazhatnának, igaz, a legtöbb ember lelkitársa mondjuk hörcsög, gekkó vagy egér.

2014-ben egyébként egy lelkitárs-disznóval próbált felszállni a US Airlines repülőjére, de őt sem engedték.

A United közleménye szerint ők 3-szor is elmondták a nőnek, hogy nem viheti fel a gépre a páváját, hiszen az nem felel meg a gépre felvihető állatok méret- és súlykövetelményeinek, de az utast ez nem érdekelte. (Business Insider)