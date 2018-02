Az ENSZ szankciói miatt nem kaphatják meg a Samsung ajándékát a téli olimpia észak-koreai sportolói

A Reuters szerint problémákba ütközhet a pjongcsangi téli olimpián résztvevő 22 észak-koreai sportoló megajándékozása is. Az esemény főszponzora, a dél-koreai Samsung ugyanis minden sportolónak egy 272 ezer forint értékű, okostelefonokból álló csomagot ad. Az ENSZ Észak-Koreával szembeni szankciói azonban tiltják, hogy olyan luxustermékeket és elektronikai cikkeket juttassanak el Észak-Koreába, amelyeket potenciálisan a hadsereg is használhat. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság ezért bizonytalankodik, hogy az észak-koreaiak megkaphatják-e az ajándékot.

De ugyanezért nem kaphatnak a dél-koreai csapattal együtt induló észak-koreai női hokijátékosok sem Nike mezt, és ezért kell a hokiütőiket is visszaszolgáltatni az olimpia után.

Közben azzal is gond van, hogy az olimpiai faluban felhúzták az észak-koreai zászlót is, ami a dél-koreai törvények szerint Észak-Korea dicsőítésének számít, és mint ilyen, tilos. (via Magyar Nemzet)