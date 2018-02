Rárontott az orvosra az apa, miután a lánya elmondta a bíróságon, mit művelt vele

Larry Nassar, az amerikai tornaválogatott egykori, pedofília miatt hatvan év börtönre ítélt csapatorvosa az ítélethirdetés után. Fotó: JEFF KOWALSKY/AFP

Larry Nassart, az amerikai tornaválogatott egykori csapatorvosát legalább 265 nő vádolja szexuális zaklatással. Gyerekpornográfia birtoklása miatt már 60 év börtönre ítélték, a zaklatási ügyekben indított első eljárásban 40-175 éves büntetést kapott, de most egy harmadik perben is felelnie kell. A michigani Twistars tornaklubban elkövetett zaklatások miatt indított per során az áldozatai is megszólalhatnak, beszámolhatnak az okozott traumáról, ezzel befolyásolva az ítéletet.

Így tettek Randall Margraves lányai is. Nassar mindhármukat molesztálta, és ketten el is mondták a bíróságon, hogy mi történt. Ezek után az apa felállt, és azt kérte a bírótól:

Adjon nekem 5 percet ezzel a démonnal egy öltözőben!

Amikor a bíró visszautasította a kérést, Randall Margraves már csak egy percet kért kettesben a lányait abuzáló orvossal. Amikor ezt sem kapta meg, rárontott a vádlottra, a biztonsági őröknek kellett lefogniuk.

Mi lenne, ha ti lányotokkal történne ez?

- kérdezte az őt megbilincselő rendőröktől.

Miután elvezették a feldúlt férfit, a bíró kiállt az áldozatok elé, és azt kérte tőlük, hogy a szavaikat használják, ne fizikai erőszakot. (via BBC)