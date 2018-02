Káprázatos meccsen múlta felül Foles Tom Bradyt

A Philadelphia Eagles nyerte elképesztően nagy meccsen az 52. Super Bowlt, 41-33-ra verték a New Englandet.

Nick Foles, a Super Bowl legértékesebb játékosa Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Az idényt az Eagles csereirányítójaként kezdő, a kezdőbe csak egy sérülés miatt bekerülő Nick Foles nemcsak passzolt, de elkapott egy TD-passzt is. Ő lett a Super Bowl legjobb játékosa (373 passzolt yard, három TD-passz, egy TD). Soha ennyi yardot nem mentek előre csapatok Super Bowlon, mint most.

A címvédő New England választhatott, és szokásuk szerint átadták az első támadás jogát a Philadelphia Eaglesnek, hogy a második félidőt kezdhessék majd. Az Eagles simán eljutott elsőre öt jardig jutott, de a New England itt megállította őket. Jake Elliott a mezőnygólt értékesítette, 3-0 a Philadelphiának.

Aztán pályára lépett minden idők legidősebb irányítójaként Tom Brady, az Eaglesnél is gyorsabban mentek végig a pályán, de a vörös zónán belül őket is megállították. Stephen Gostkowski mezőnygójával egyenlített a New England (3-3). A Patriots ennél álmosabban szokott kezdeni, Bill Belichik edzősködése alatt a korábbi döntőkben az első negyedben nem szerzett pontot a Patriots.

Aztán megszerzete a meccs első TD-jét az Eagles. Alshon Jeffrey szedte le Foles 34 yardos passzát. Másodszor játszott Rowe-ra az Eagles, bejött. Az extra pontot viszont kihagyták. 9-3.

Az első TD:



Az Eagles jól kezdett, első két támadásukban is pontot szereztek.

Aztán a másik oldalon Brady 50 yardos passzát Amendola kapta el,

Az első negyed 9-3-mal zárult.

De már jelezte a későbbi őrületet, hogy ez volt első Super Bowl, ahol mindkét irányító az első 15 percben elérte a 100 yardot.



A második negyedben a New England folytathatta a félbeszakad támadását, de nem sikerült a TD. A mezőnygólnál pedig bénáztak, nem tudták letenni elsőnek Gostkowskinak a labdát, kapkodva rúgta el, a lécet találta el, kifelé pattant.

Aztán jött a meccs legviccesebb pillanata, egy egészen különös szereléssel:

Majd nem sokkal később a legbrutálisabb jelent is, ami után Brandin Cooks nem is tudott már visszajönni.

A New England megpróbált egy trükkös játékot, Brady-re játszották ki, de az irányító nem tudta elkapni a nem túl nehéznek látszó passzt.

Az Eagles ezután ellépett, a tavaly még a New Englanddel Super Bowlt nyerő futó, Blount TD-jével:



Aztán az Eagles a kétpontosra ment rá a korábban kihagyott extra pont miatt, de elhibázták, így is 15-3 -ra ment az Eagles.



A New England mezőnygóllal szépített.

Aztán jött egy eladott labda, amivel a New England megúszta, hogy nagyobb hátrányba kerüljön.

És rögtön megszerezte a New England az első TD-jét.

De az extra pontot kihagyta Gostkowski. 15-12.



És ezután jött az addig is pazar meccs legnagyobb jelenete. Az Eagles egy fantaszikus drive-ot vezetett, előbb Clemente elkapott egy 55 yardos passzt, aztán megint ő futott. Úgy tűnt, hogy a Patriots kivédekezi, de az Eagles kockázatott, és negyedikre is a TD-re mentek rá, nem a mezőnygólra. Aztán akkora trükkös játékot húztak meg, amilyet korábban Super Bowlban nem. Nick Foles úgy tett, mintha még valami megbeszélnivalója lenne, a játék elindult, a passzt pedig az irányító kapta. Nem volt még olyan játékos, aki passzolt TD-t és el is kapott TD-t.

Értékesítették az extra pontot is, ami ezen a meccsen nagy szó. 22-12, ennyi is maradt, a New England 36 másodperc alatt még mezőnygól lehetőséghez sem jutott.



Mindkét csapat több mint 300 yardot ment előre az első félidőben, ilyen sem volt még korábban.

22-12 volt a félidőben az Eaglesnek.

Bejött Belichik meccs eleji döntése, a New England kezdte a második félidőt és pillanatok alatt végigmentek a pályán. Az első félidőben semmit sem mutató Gronkowski beindult, négy elkapása volt egymás után, az utolsó TD.



Ezúttal az extra pont is bejött. 22-19



Az Eagleson volt a sor, és válaszoltak is azonnal, bár ehhez videózni kellett. Foles passzát Clemente kapta el, megadták a TD-t, de nem volt egyértelmű, hogy birtokolta-e a labdát. Megnézték, maradt a döntés, az extra pont is jó volt. 29-19

És folytatódott az őrület, nagyon gyorsan válaszolt a New England. Hogan TD-jével és az extra pontottal tovább tapadtak az Eaglesre. A harmadik harmadban három drive, három TD. 29-26.

Már a harmadik negyedben megdöntötték az eddigi támadóyard rekordot. Az irányítókat egyszer sem vitték földre, volt lehetőségük alkotni.

A negyedik negyed elején fejezte be a drive-ot az Eagles, TD nem lett belőle, csak mezőnygól. Ezzel 32-26.

És jött a Patriots, és természetesen egy újabb TD. Gronkowskira játszották ki, az extra pont is megvolt ezúttal. 32-33. Először vezetett a New England.

Nemcsak a Super Bowl-rekord, hanem az összes rájátszást figyelembe véve sem volt soha ennyi támadóyard. Sehol sem voltak a védelmek.

A meccs intenzítása nem csökkent, az Eagles hosszan vitt egy drive-ot, a végén TD-t szereztek, de megint videózni kellett, mert nem volt egyértlemű, hogy futóként vitte-e be a labdát Ertz.

Végül úgy döntöttek, hogy érvényes a TD. Ezután rámentek a kétpontosra, amit egy nyilvánvaló lökés miatt nem tudtak megszerzeni. 38-33.

Két és fél perce maradt a New Englandnek, hogy megfordítsa a meccset, de ez az, amit Tom Brady igazán élvez, és mutatta meg ezerszer, hogy ezt meg tudja csinálni. De a meccsen először érték el a védők Bradyt, és ütötték ki a kezéből a labdát.

Az Eagles mezőnygólig jutott, 43 yardról betette Elliott. 41-33. Egy perc öt másodperce maradt Bradynek. Nem volt elég, Hail Mary-vel még megpróbálkozott Brady, de lepattant a földre a labda, vége.