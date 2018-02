A fideszes politikus újraértelmezte ezt a demokrácia nevű dolgot

Minden jel szerint ez lesz az a kampány, ahol a Fidesz politikusai egyáltán nem fognak kiállni vitára ellenzéki képviselőkkel. Abban nincs újdonság, hogy Orbán nem ad lehetőséget ellenfeleinek, 2010-ben és 2014-ben sem volt már miniszterelnök-jelölti vita, így aztán a legendás 2006-os Gyurcsány-Orbán volt az utolsó klasszikus.

A főnököt pedig utánozzák a mezei fideszesek. A Közös Ország Mozgalom indított egy sorozatot, aminek az állomásaira egy-egy körzetből az összes képviselőjelöltet meghívják, hogy nyíltan vitázzanak egymással. Az első Pécsen volt, aztán a budapesti 8-9. kerület nagy részét magába foglaló 6-os körzetben, majd tegnap Budakeszin. Egyikre sem mentek el a szellemi kihívást a baráti médiában elmondott sorosozásban megtaláló fideszes képviselőjelöltek.

A tegnapi budakeszi fórumot kihagyó fideszes jelölt, Csenger-Zalán Zsolt szerencsére tökéletes posztban magyarázat el a demokrácia működését, amit innentől használhat a többi fideszes is. Amíg rá várt a fórumon a Budakeszin szintén induló Szél Bernadett (LMP, az Együtt is támogatja), Tóth Zoltán (DK, az MSZP is támogatja), Császárné Kollár Tímea (Jobbik) és Szemző Áron (Momentum), ő Csenger-Zalán más programot szervezett, amit ki is posztolt a Facebookra:

„Nyugdíjas barátaimmal találkoztam, akikkel a város és a régió ügyes-bajos dolgairól beszélgettünk. Mindeközben Budakeszin ellenzéki jelöltek harcoltak egymással a pozícióért. Azt gondolom, hogy nem vitafórumot kell tartani, hanem a valódi problémákat meghallgatni és azokra megoldásokat találni.”

Arról sajnos nem írt, hogy milyen valódi problémák jöttek elő a nyugdíjas barátaival folytatott beszélgetésben, talán Soros, talán a migránsok. De még az is lehet, hogy szóba került Vona Gábor iszlamizálódása, Budakeszi szempontjából.