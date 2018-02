A Fidesz jelöltje lemondta a vitát, ezért két órán keresztül egy szó sem esett Soros Györgyről

Csütörtök este lett volna egy vita, ahol a választók az összes olyan jelöltet megismerhették volna, aki a 8-9. kerület nagy részét magába foglaló 6-os körzetben indul. A Közös Ország Mozgalom a Ferencvárosi Művelődési Központban egyszerre próbálta színpadra állítani a Fidesz, a Jobbik, az Együtt, az LMP, a Momentum és a DK jelöltjeit, hogy a magyar közélettől teljesen szokatlan módon, nyilvánosan mérjék össze, mi a tervük a két kerülettel.

A Fidesz ide sem jött el

Az már sokkal inkább a megszokott ügymenetre emlékeztetett, hogy Kocsis Máté, a Fidesz jelöltje nem jött el. Pedig a választási körzet józsefvárosi felét most is pont ő irányítja polgármesterként.

Igaz, így a bő kétórás rendezvény alatt egyszer sem hangozott el Soros György neve, a jelölteknek pedig olyan, a magyar közélettől idegen témákról kellett beszélniük, mint a lakhatási helyzet, az oktatás, a szegregáció vagy az egészségügy.



Kocsis Máté üresen maradt pulpitusa, Dúró Dóra (Jobbik), Jakabfy Tamás (LMP) és Cseh Katalin (Momentum) Fotó: Halász Júlia

A vitától távol maradó Kocsis Máté helyére Nótár Ilona, a Magyarországi Cigánypárt jelöltje jelentkezett be a közönség soraiból. A támogatóival kevésnek tartották azt a pár percet, amit a szervezők eredetileg ajánlottak neki. Végül a közönség nagy többséggel megszavazta, hogy beszállhasson a vitába.



Mivel mindenki ellenzéki pozícióból beszélt a programjáról, nem alakult ki nagy vita arról, hogy mindennek jobban kellene működnie: egymásra licitálva egymás után ígértek a bérlakásprogramokat, miközben többet költenének az oktatásra is és kíméletlenül elszámoltatnák a korrupt politikusokat.



Mi legyen a helyiekkel?

A vitafórum egyik legfontosabb kérdése lehetett volna a nyolcadik és a kilencedik kerületet is egyre súlyosabban érintő dzsentrifikáció, meglepő módon erről - legalábbis mélységében - meglehetősen kevés szó esett, sőt, kiderült, hogy a DK-t képviselő, szereplése súlyát nem feltétlenül érző Ara-Kovács Attila valójában nem is érti, mit jelent maga a kifejezés.

„Miért baj, ha módosabbak az emberek?” - tette fel a kérdést, amire a közönség soraiból is csak zavart nevetés lehetett a válasz. Nótár Ilona hasonlóan zagyva módon reagált a témafelvetésre, de valószínűleg arra gondolt, a lakosságcsere nem jó irány, a cigányokat nem kiűzni kellene Józsefvárosból, hanem gondozni kéne azt a kulturális örökséget, melyet a kerületben élő romák létrehoztak. A kérdéssel azonban érdemben tulajdonképpen nem foglalkozott egyik képviselő sem, Dúró Dóra is annyival zavarta le a rendkívül komplex problémát, hogy a dzsentrifikáció annak beismerése, hogy a kormány nem tudja megoldani a szegénység problémáját.

A lakhatási problémák nagyon súlyosak Ferencvárosban és Józsefvárosban is, és abban az összes képviselőjelölt egyetértett, hogy az áldatlan helyzeten nem sokat segítenek a gyanús ingatlanmutyik, melyek közül sok épp a 444 tényfeltáró sorozata nyomán vált ismertté. A nyolcadik kerületben különösen sok a kilakoltatás, gyakran családokat tesznek utcára, hogy aztán menjenek, amerre látnak, az önkormányzat pedig nem sokat segít abban, hogy a bérlakásokban élők rendezni tudják adósságaikat.

„Ingatlanügyekben mit lehet tenni? Feljelentést” - így összegezte pártja álláspontját Dúró Dóra, aki nem felejtette el megemlíteni, hogy a Jobbik társadalmi léptékű bérlakásprogramra készül, Cseh Katalin pedig arról beszélt, a Momentum programjának része, hogy törvényben rögzítenék, hogy a lakástulajdonosok évente csak egy alkalommal emelhessék a lakbért. Emellett a Momentum olyan bérlakás adatbázist ígér, mely online is elérhető, így - ígéretük szerint - nemcsak a csókosok számára lesznek elérhetőek a bérlakások.

Nem túl meglepő módon abban is egyetértett minden képviselőjelölt, hogy az albérletárak a főváros egész területén szinte elérhetetlenül magasak, így a bérlakásprogram valamennyi párt programjában szerepel.

Nótár Ilona, Dúró Dóra, Jakabfy Tamás, Cseh Katalin, Baranyi Krisztina, Ara-Kovács Attila Fotó: Halász Júlia

Bár Magyarország egészét érinti az egészségügy kritikus helyzete, fontos és megrázó részlet, hogy a választókerület lakosai jóval korábban, akár 10 évvel előbb halnak, mint például a II. kerületiek, így szükségszerűen előkerült az egészségügy problémája is. Cseh Katalin, aki az orvosi pályát hagyta el azért, hogy a Momentum politikusa legyen, és aki Józsefvárosban dolgozott szülész-nőgyógyászként, nem tartja helyesnek, hogy - Balog Zoltán emberminiszterre utalva - egy lelkész dönt az egészségügy reformjáról, de a többi képviselőjelölt sem tudott kimondottan a Józsefvárosra és Ferencvárosra szabott programot említeni, inkább arról beszéltek, a lakosság általános egészségügyi állapotán kéne javítani.



A romák iskolai szegregációját illetően a választókerület képviselőjelöltjei szinte kivétel nélkül azon az állásponton voltak, hogy az intergráció a helyes irány, de Baranyi Krisztina, az Együtt képviselőjelöltje azért megjegyezte, a Jobbik nemrégiben adott be egy tervezetet a ferencvárosi önkormányzathoz, mely szerint a párt erkölcsi bizonyítványhoz kötné, ki kaphat bérlakást, és ez a család minden tagjára vonatkozna. Dúró Dóra a ferencvárosi önkormányzati képviselő megjegyzésére nem reagált, de amikor több vitapartnere is felemlegette, hogy a Jobbik bentlakásos iskolába küldené a romákat, igyekezett megvédeni álláspontjukat, és szakértőkre hivatkozva bizonygatta, hogy ha az oktatás intergrációjába vont gyerekek aránya túl magas, az akaratlanul is lelassítja a felzárkózási folyamatot. Cseh Katalin később megjegyezte, nem lát hibát abban, ha ez a program csak hosszabb távon bizonyul sikeresnek.

Vissza kell szerezni az ellopott pénzeket

Bár az esemény elvileg a választókerületet érintő legfontosabb problémákról szólt, a végére azért minden résztvevő példásan felmondta pártja választási programját. Kiderült, hogy ki keményebb eszközökkel, ki óvatosabban, de minden párt képviselőjelöltje elszámoltatná a jelenlegi kormányt. Baranyi Krisztina úgy fogalmazott, Orbán Viktort és bandáját el kell takarítani, és vissza kell venni mindent, amit a jelenlegi vezetés illegitim módon szerzett meg.

Dúró Dóra pedig a román korrupció-ellenes harcot hozta fel példaként, megemlítve, hogy sokan láthatták a tévében, ahogy az ország korábbi vezetőit vezetőszáron viszik el. Az LMP álláspontját képviselte Jakabfy Tamás, aki szerint elég követni Hadházy Ákos korrupcióellenes hadjáratát, abból egyértelmű, hogy a párt is a rács mögött szeretné látni azokat, akik törvénytelenül jutottak állami vagyonhoz. Megjegyezte, a társelnöknek tárca nélküli miniszteri posztot szánnak, és feladata kimondottan a korrupció üldözése lesz.



Túl sokan akarnak nyerni

Miközben a jelöltek viszonylag higgadtan tárgyalták végig, hogy az eddigiekhez képest szinte mindent máshogy csinálnának, pont abban nem jutottak közelebb, hogyan győzhetnék le a Fideszt, ha közben egymás szavazóira hajtanak.

Ahogy Baranyi Krisztina már az elején megjegyezte, ha mind a hatan elindulnak a vitát is bojkottáló Kocsis Máté ellen, szinte biztos, hogy megint a Fidesz győz. Ezért arra kérte a választókat, hogy csak egyetlen jelöltre, a legerősebbre szavazzanak. Ezzel logikával nyilván a többiek is mélyen egyet tudtak érteni, csakhogy mindannyian saját magukat tartották az erre érdemes indulónak.



Dúró Dóra abból indult ki, hogy országosan a Jobbik a legerősebb ellenzéki párt. Az LMP jelöltje nem akar „pártok közötti háttéralkukba” belemenni. És bár a Momentum jelöltje kijelentette, hogy a pártja nem szeretne a kormányváltás kerékkötője lenni, de a koordináció helyett egyelőre inkább a bizonytalanok megszólítására koncentrálnak.



És bár a sértődött kivonulásokra és agyzsibbasztó hablatyolásokra egyszerűsödött parlamenti politikához képest egy nagyon színvonalas programismertetőt hozott össze a Közös Ország Mozgalom, de az egymás esélyeit lenullázó ellenzéki pártokat nem vitte közelebb a megoldáshoz.