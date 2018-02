Már nemcsak a fideszes, az MSZP-s jelölt sem vállalta a vitát

Az már alap, hogy fideszes képviselő nem áll ki vitázni ellenzéki jelöltekkel, így volt ez a Közös Ország Mozgalom első három rendezvényén (Pécs, Budapest 6. körzet, Budakeszi), Csenger-Zalán Zsolt meg is indokolta, hogy hülyeség a vitafórum, ő inkább a nyugdíjas barátaival találkozott, hogy megbeszéljék a helyi ügyeket.

Az viszont újdonság, hogy már nemcsak a fideszes jelölt, de az MSZP-s sem akar vitázni. Emiatt a szegedi fórumot le is fújta Közös Ország Mozgalom, legalábbis erről ír a Facebookon a Momentum szegedi jelöltje. Mihálik Edvin szerint most pénteken vitáztak volna, de elmarad a rendezvény, mert miután Bartók Csaba, a Fidesz jelöltje nem volt hajlandó kiállni, lemondta a részvételét Szabó Sándor, a szocialisták (plusz DK, Együtt, PM, MLP) jelöltje is. LMP-s jelölt ebben a körzetben egyelőre nincs, Mihálik és a jobbikos Tóth Péter vitázott volna, de miattuk nem tartják meg a vitát.