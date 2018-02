A Rogánnak dolgozó Dömötör Csaba nem válaszolt a letelepedési kötvényekről szóló kérdésre, mondván, azokról a parlament gazdasági bizottsága döntött

Vadai Ágnes DK-s országgyűlési képviselő írásbeli kérdésben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz, amiben 10 kérdést tett fel. Orbán helyett Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára válaszolt.

Dömötör Csaba, a Minisztrelnöki Kabinetiroda államtitkára felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2017. június 6-án. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Vadai egy kérdése ez:

„Mekkora kiadást jelentett eddig a költségvetésnek a letelepedési kötvények után fizetett kamat?”

Dömötör Csaba írásbeli válaszában ezzel a kérdéssel kapcsolatban ez szerepel:

„A betelepítési kötvényprogram ügyében a Miniszterelnöki Kabinetirodának nincs hatásköre, arról az Országgyűlés Gazdasági bizottsága döntött.”



Az most mindegy is, hogy Dömötör letelepedési helyett betelepítési kötvényt írt, az már érdekesebb, hogy mire hivatkozva üti el a kérdést. Ugyanis a Miniszterelnöki Kabinetirodát most az a Rogán Antal vezeti, aki 2014-2015-ben a Parlament gazdasági bizottságának volt az elnöke.

Egy korabeli képaláírás: „Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank alelnök-jelöltje (j) Rogán Antal, az Országgyűlés gazdasági bizottságának elnöke társaságában kinevezése előtti bizottsági meghallgatásán a Parlamentben 2015. július 22-én.” Fotó: Illyés Tibor / MTI

A letelepedési kötvényeket egyébként csak 8 olyan cég jegyezhette le, amik engedélyt az akkor még Rogán Antal vezette gazdasági bizottságtól kaptak. Rogán amúgy decemberben azt mondta: „Hogyha van ebben felelősségi kérdés, akkor az természetesen az egész Országgyűlést terheli, hiszen az Országgyűlés nyílt eljárásban hozta meg az ezzel kapcsolatos kérdéseket. Azért, mert ez volt szuverenitásában biztosított joga és egyébként lehetősége. Én vállalok érte minden felelősséget, ha épp arra van szükség, de azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy eddig ezzel Magyarország csak nyert és nem veszített.”

A Magyar Nemzet decemberben kiszámolta, hogy a helyzetbe hozott közvetítő cégek mennyit kerestek: