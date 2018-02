Liu Shaolin Sándor ötödik lett az 1500 méteres olimpiai döntőben

A szokottnál sokkal több, kilenc versenyzővel indult el az 1500 méteres férfi gyorskorcsolya olimpiai döntője, melyen rajthoz állt Liu Shaolin Sándor is. A futam elején hátul kezdett, de fokozatosan tört előre, végül az ötödik helyre futott be, pontszerző helyre.

A futamot hazai pályán a dél-koreai Lim Hjo-dzsun nyerte, második helyen a holland Knegt, harmadik az orosz Jelisztratov lett.

Fotó: TODD KOROL/AFP

A 22 éves Liu Shaolin Sándor az idősebb fivér. Már azzal is történelmet írt, hogy 2016-ban ő lett a rövid pályás gyorskorcsolya első magyar világbajnoka, 500 méteren nyert (összetettben harmadik lett), egy évvel korábban második volt is szintén 500 méteren, váltóban is van még két érme vébéről.



Nemzetközi esélylatolgatásban egyértelműen számoltak vele, az AP 500-on és 1000-en jósoltak neki aranyat. A Gracenote szintén ezüstöt várt tőle 500 méteren, 1000-en viszont a testvérét tették a harmadik helyre.



A Liu-fiúk művész, festésben tehetséges apja testvérével együtt Kínából indult el, hogy Európában keressen új hazát. Kelet-európai körút után végül Magyarországot választotta. Magyar feleségével egy könyvelőirodában ismerkedett meg. Shaolin Sándor 1995-ben, öccse, Shaoang 1995-ben született. A két Liu kínaiul és magyarul is tökéletesen beszél, Shaolin Sándor szerint az artikuláció miatt a magyar a nehezebb. Egy interjúban arról meséltek, hogy Kínában rájuk csodálkoznak, amikor megszólalnak magyarul, mert európainak nézik őket.

Előbb az úszással próbálkoztak, de a klóros víztől gyakran megbetegedtek, ezért váltottak. A neten találtak rá a gyorskorcsolyára, 2005-ben mentek le az első edzésre. Egy évvel később, első versenyükön saját futamaikban mindketten utolsók lettek. Nyelvtudásuknak köszönhetően aztán olyan lehetőséget kaptak, amivel megalapozták a későbbi sikereiket.

2006-ban Magyarországon volt ugyanis a gyorskorcsolya világbajnokság, szóba elegyedtek a kínai versenyzőkkel, akik meghívták őket edzeni. 2007 nyarán mindketten kiutaztak Kínába, több mint egy évig készültek kint.

„A Kínában töltött egy év során a korcsolyázáson kívül semmi másra nem kellett koncentrálnunk. Amikor kimentünk, senki sem gondolta volna, hogy az öcsém ifjúsági világcsúcstartó, én pedig felnőtt világbajnok leszek” – mesélte a hvg-nek Shaolin Sándor. Kint szerezték meg azt a technikát, amivel a legjobbakkal is fel tudják venni a versenyt, de azt mondták, egyértelmű volt, hogy hazajönnek Magyarországra, „nekünk itt van a hazánk, itt születtünk, ide jártunk iskolába, itt él a családunk, és itt élnek a barátaink”. Miután hazajöttek, sorra nyerték az egyre komolyabb korosztályos versenyeket, majd a felnőttek között is az elitbe kerültek.

A kínai edzésmódszerekkel aztán nemcsak ők ismerkedtek meg, 2013 óta a válogatott mellett dolgozik Csang Csing, Liuék mellé csapat épült, váltóban is éremesélyesek.



Rövid pályás gyorskorcsolyában ugyanakkor bármi megtörténhet esés, kizárás, szükség van a szerencsére és a piszkos trükkökre is fel kel készülni. A kisebbik Liu, Saoang például ezt nyilatkozta a Nemzeti Sportnak:

„Van olyan csapat, amelyik ellen nem szeret versenyezni?

A francia.

Nocsak, pedig nem tartozik a legjobbak közé, no meg nem is a francia váltó az, amelyiket a magyar ne verne meg szinte mindig.

De egyikőjük, Thibault Fauconnet mindig vérlázító dolgokat művel a jégen, például rendszeresen megfogja a combomat, úgy csinál magának helyet, de mondhatnék cifrábbakat is – elég mocskos kezű short trackes a fiú.”

Az olimpián mindenesetre a két Liutól érmet vártak itthon. Shaolin Sándor is elárulta korábban az álmát:



„Minden komolyabban sportolni kezdő kisgyerek arról álmodik, hogy egy napon olimpiai bajnok lesz. Még az is, aki nem vallja be. Már mi is elképzeltük párszor, ahogy az olimpiai dobogó tetején állunk”.



Apjuk Németországban él, miután a szülők elváltak. A két fiú már elköltözött otthonról, de közös lakásba.

Népszerűségére jellemző, hogy 2016-ban szomorúan posztolta ki, hogy az autójából ellopták a teljes felszerelését, a fekete zsákban benne volt a sisakja, a korcsolyacipője, két pár korcsolyapenge, élvédők, a futóruhája, az érmei, valamint egy adathordozója. A korcsolya volt ebből a legfájdalmasabb veszteség, mert azt lábra öntve készítik, és az Európa-bajnokság előtt már nem lett volt idő az új betörésére. Miután elterjed a panasza, leadták a sportcuccait az étterembe, ahonnan megbugázták (bár a laptopját és a ruháit nem).

Shaolin Sándor szintén short trackes barátnője, Elise Christie is indul az olimpián, de nem magyar színekben, a brit válogatott tagja.