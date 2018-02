Az Emilio Show sokkal több egy Győzike Show-koppintásnál

Aranykorukat élik Magyarországon a doku-realityk. A formátumot a Győzike Show alapozta meg 2005-ben, majd sokáig csak a TV2 Édes Élete képviselte a félig megírt, félig valóságos műfajt. Aztán tavaly kijött az RTL lélektani drámája, a Pumpedék, és amikor még el sem felejtettük, hogy törte össze Gabó magát Ágiért, a Viasat minden figyelmet ráterelt az egyszerre irigyelt és gyűlölt magyar felső tízezer életére: elindult a Feleségek luxuskivitelben. Várható volt, hogy bőven lesz még, aki felül erre a vonatra, és a nagyobbak sikerén felbuzdulva előbb-utóbb a kisebb csatornák is elindítják a maguk Győzike Show-ját. De még ennek fényében is meglepő, hogy pont a Sláger TV-n startolt el az Én drága családom, alcímén az Emilio família.

Fotó: Sláger TV

A családfőről, Emilióról annyit érdemes tudni, hogy kisgyerekkorától kezdve nagyon tehetségesen és szorgalmasal zenél, de mivel Magyarországra született, és romának, hamar rájött, hogy hiába ismerik el a zenei életben, országos hírnevet csak akkor szerezhet, ha elkezd a kereskedelmi tévék idióta műsoraiban szerepelni. Először a Nagy Duettben alkotott közös párt Ábel Anitával, majd az Édes Életben szerepelt együtt családjával, ahol szerethető nőrokonainak és óriási üvöltözéseinek köszönhetően hamar szívébe zárta a közönség. Fontos még tudni, hogy Emilio Bangó Margit Kossuth-díjas cigányzenész unokáját, Tinát vette feleségül.

Az Emilio Show csak első ránézésre hasonlít a Győzike Show-ra: ez is egy négytagú roma családról szól ahol az előadóművészettel foglalkozó apa kiabál és hülyeségeket mond egész nap, az anya meg fogja ettől a fejét, és két lányuk van. Csicsás, giccses lakásban laknak és szeretnek énekelni, de itt ki is merül minden hasonlóság. Amíg a Győzike Show arról szólt, hogy a családfő egész nap csak szerencsétlenkedik, felbosszantja a feleségét, az egész nap egy kaotikus kálvária valódi sztori nélkül, ami valójában sosem ér véget, az Emilio Show jobban hasonlít egy szappanoperára, ahol jól követhető módon bontakozik ki a történet és a karakterek. Az is egyértelműen látszik, hogy nem arra mentek rá, hogy a műsoridőt a kiabáló családfő bohóckodásával töltsék ki, hanem a szórakoztatás mellett értékeket is mutassanak, amiket Emilio, Tina és Bangó Margit összetartó, üvöltöző, éneklő családja képvisel.

Hogy miért kiabál torkaszakadtából Emilio ennyit, arra a legvalószínűbb magyarázat, hogy görcsösen meg akar felelni azoknak a roma sztereotípiáknak, amik egyrészt eleve megvannak a társadalomban, másrészt meg a Győzike, Mónika és Balázs Show, valamint a Szipus Alfonzhoz hasonlító figurákról terjedő videók alakítottak ki a médiában. Biztos vagyok benne, hogy Emilio a való életben nem ilyen, legalábbis nem ennyire intenzíven, amire kislánya, Vivi a legjobb bizonyíték, akinek viselkedése a kísérteties név- és szerephasonlóság ellenére sem hasonlít Gáspár Virág ámokfutásaira, ami azért sejtet ezt-azt a neveléséről. Meg az is gyanús, hogy Emilio a valóságshow-kon kívül mindenhol máshol képes teljesen normális hangerőn beszélni.

Több jelenet is árulkodik arról, hogy az Emilio család nem egészen olyan civilben, mint a kamerák előtt. Például amikor Tina valamilyen, egyelőre ismeretlen dramaturgiai okból el akarja hitetni a nézőkkel, hogy a kutyájuk, Ramszesz még soha életében nem találkozott a testvérével, Zeusszal (aki Bangó Margit kutyája). Mikor megérkeznek és ezt elmondja, Vivi gyorsan ki is javítja anyukáját, hogy Nem is most... (találkoznak először), de a mondat végét már nem mondja ki, mert valószínűleg eszébe jutott, hogy épp egy scripted realityben szerepel a szüleivel.

Vagy amikor Bangó Margit házavatóján meglepetésszerűen bejön egy lovaskocsi az udvarba, de úgy, hogy már a kapu is be van csukva mögötte, mégis mindenki úgy tesz, mintha csak most venné észre.

És egyértelműen a Bangó Margit iránt érzett tisztelet felnagyított paródiája az is, amikor Emilio egyszer csak bekattan és fetisizálni kezdi Bangó Margitot, bekeni magát a krémjeivel és a mama hálóköntösét is felveszi, amit Tina az istennek se bír leimádkozni róla.

Ezektől a bugyuta és egyértelműen megírt jelenetektől eltekintve az Emilio Show egy szórakoztató, igényesen elkészített műsor, ami idővel biztosan képes lesz felülemelkedni a Győzike Show által kitaposott ösvényen. A YouTube-ra még csak az első két részt töltötték fel, de már ezekben is akadnak bőven olyan jelenetek, amik nem csak Emilio bohóckodásáról szólnak, hanem azt is megmutatják, hogy Emilióék nagyon ragaszkodnak egymáshoz, számíthatnak egymásra, és rettentő fontos nekik a család. Tulajdonképpen ott tartunk, hogy jelenleg az eddig kizárólag mulatóst sugárzó Sláger TV az a csatorna Magyarországon, ami a lehető legprogresszívebben mutatja be a romákat!

Ha megjött a kedved a 40-50 perces varázslatos utazáshoz az Emilio família életébe, és véletlenül van tévéd, kapcsold be esténként a Sláger TV-t vagy nézd meg az első két részt itt!