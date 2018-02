Soros: A Brexit végzetes hiba, de még nem késő visszafordítani

Soros György Fotó: Alexandros Michailidis/SOOC

Soros György a kritikák keresztüzébe került Angliában mióta a The Daily Telegraph a héten megírta, hogy az Open Society Institute (OSI) összesen 400 ezer fonttal támogatja a Brexit visszafordításáért kampányoló Best for Britain néven ismert civil szervezetet.



Mások mellett az egykori konzervatív pénzügyminiszter Norman Lamont is kikelt Soros törekvése ellen, és a Daily Mail is erősen támadta a "belpolitikai ügyekbe" beavatkozó befektetőt.

Soros vasárnap a lap vasárnapi kiadásában, a Mail on Sunday-ben reagált a kritikákra. Ugyanott, ahol néhány hónapja még Orbán Viktor kampányolt a Brexit ellen.

Soros a cikkben azt írja, óriási hibának tartja a Brexitet, szerinte a választók szűk többsége tragikus döntést hozott, aminek végzetes következményei lehetnek. Azt is írja, hogy semmi újdonság nincs az elképzeléseiben, hiszen már a kampány idején is nyíltan vállalta brexitellenességét.

Soros az írásban visszautasítja a vádat, hogy ő a demokrácia aláásásán dolgozna. Megemlíti, hogy a náci, majd a kommunista elnyomás elől először Angliába menekült, ahol kilenc évet töltött menekültként, és jobban bántak vele, mint mai sorstársaival. Azt is írja, hogy épp Angliában, az osztrák Karl Popper tanításai nyomán értette meg, mennyivel termékenyebbek és boldogabbak a nyitott társadalmak, ami aztán később az OSI megalapításához vezetett.

Soros szerint a Brexit "tragikus hiba", egy klasszikus "lose-lose" szituáció, és a kérdést nem lett volna szabad a kérdést népszavazásra bocsátani, mert a tapasztalatok szerint ezek gyakran káros döntésekhez vezetnek. Különösen veszélyes ez, amikor gátlástalan agitátorok saját politikai hasznukban bízva fanatizálják az állampolgárokat, nem törődve a döntések következményeivel. Szerinte ez történt a Brexit esetében is.

Soros szerint 45 éves gazdasági integráció torpan meg a döntéssel, a közösség az egyik legerősebb gazdaságát és az uniós reformok legnagyobb támogatóját veszíti el. Az üzletember azt írja: azzal is számolni kell, hogy a válási folyamat hosszadalmasabb és fájdalmasabb lesz, mint amire most számítanak felek. További feszültségre számít Nagy-Britannián belül is, ahol a fiatalok elsősorban a maradásra, a zárkózott idősebbek viszont a távozásra szavaztak, noha előbbiek életét hosszabbtávon erősebben befolyásolja majd a káros döntés.

A Brexit-referendumon az urnákhoz járulók kevesebb mint 52 százaléka voksolt a távozás mellett. Soros abban bízik, hogy a kilépési folyamat lezárulta előtt összejöhet egy olyan kritikus többség, amely fontosnak tartja majd a döntés újragondolását, ezért "tiszta szívből" támogatja azokat a törekvéseket, amelyek ebbe az irányba mutatnak. (Mail on Sunday / Daily Mail)