Zárt ajtók mögött kezdték el tárgyalni az izraeli katonát felpofozó palesztin lány ügyét

Kedd reggel kezdődött el Ahed Tamimi pere Izraelben. A lány múlt hónapban, a börtönben ülve lett 17 éves, és nem kizárt, hogy sok évig rácsok mögött maradhat. Ügyét egy katonai bíróság tárgyalja, többek között azzal vádolják, hogy rátámadt a biztonsági erőkre, lázított, illetve még régebben köveket is dobált.

A tárgyalássorozat egyes becslések szerint egy hónapig is elhúzódhat majd, és a bíróság végül zárt tárgyalást rendelt el, pedig Tamimi ügyvédje külön kérte, hogy a sajtó jelen lehessen.

Fotó: THOMAS COEX/AFP

A palesztin tinédzserlány azért áll most bíróság elé, mert készült róla egy videófelvétel, amin megpofozza az őt eltoló izraeli katonát. Letartóztatása utána zt mondta, hogy ugyanezek a katonák lőtték fejbe gumilövedékkel 15 éves unokatestvérét egy órával korábban.

Az esetről korábban részletesen is írtunk, illetve arról is, hogy Tamimi ügye óriási figyelmet kap, és a palesztin, valamint az izraeli oldalon is szimbolikussá vált

Tamimit az esetet követő éjszaka tartóztatták le, szabadlábra helyezését pedig visszautasították.

A lánya apja, Bassem a bíróságra érkezve kedden arról beszélt, hogy mivel katonai bíróság tárgyalja az ügyet, ami pedig része az izraeli katonai megszállásnak, nincsenek nagy reményei.

Tamini családtagjai közül többeknek volt már összetűzése az izraeli hatóságokkal. A család Nabi Saleh faluban él, ahol tíz éve rendszeresek a tüntetések és összecsapások, mióta izraeli telepesek kisajátították a helyi kutat. A falu a palesztin aktivizmus egyik központja.

Arról, hogy hogyan tematizálja Tamini ügye mind az izraeli, mind a palesztin társadalmat, és hol milyen további jelentéseket látnak bele az ügyébe, korábban részletesen is írtunk. (via Guardian)