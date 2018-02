Amit 13-14 évesen hallgatunk, azt fogjuk hallgatni mindig

Az emberek tinédzserkoruk első felében a legfogékonyabbak az új zenékre, és ez a befogadási hajlandóság a nőknél általában 13, a férfiaknál pedig 14 éves korban tetőzik - derül ki a New York TImes kutatásából, amiben a Spotify felhasználóinak zenehallgatási mintáit elemezték.

A férfiaknál a 13 és 16 éves kor közötti időszak a legfontosabb a zenei ízlés formálódása szempontjából, a nőknél ez valamivel hamarabb elkezdődik, bennük az a zene hagyja mélyebb nyomot, amit 11 és 14 éves koruk között hallgattak.

Közben viszont azt is megfigyelték, hogy a nőknél fontosabbak a gyerekkori zenék, míg a férfiaknál azért nincs ilyen nagy súlyuk a zenei ízlés formálása szempontjából a tinédzseréveknek, persze attól még náluk is ez a kulcsidőszak.

A dologban tényleg lehet valami, én például, ha csak egy lemezt vihetnék magammal egy lakatlan szigetre, ezt vinném

vagy ezt

és az Is This It 2001-es, a Yoshimi pedig 2002-es. 2001-ben 13, 2002-ben meg 14 éves voltam. (The Verge)



[A címlapi képen a Strokes van, és a Wikipédiáról (By Roger Woolman - The Strokes by Roger Woolman, CC BY 3.0) jött a fotó.]