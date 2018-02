Az orosz cenzúrahivatal 5 híroldalról már leszedette Navalnij oknyomozó videóját

Alekszej Navalnij orosz ellenzéki aktivista kirakott a Youtubera egy videót, amiben azt mutatja be, hogyan vesztegette meg egy orosz oligarcha egy luxusprostituáltakkal megrakott jachton Putyin miniszterelnök-helyettesét. A videó nemcsak az orosz korrupció leleplezése szempontjából fontos, de azért is, mert képanyaga bizonyíték lehet a Trump-kampány és az orosz kormányzati szereplők összejátszására is.

De Oroszországban nemcsak leforgatni nehéz ezeket a videókat, hanem az interneten tartani is. A videóban lebuktatott oligarcha, Oleg Deripászka rekordgyorsan elérte, hogy személyiségi jogaira hivatkozva a bíróság blokkolja Navalnij oldalát, ami azóta sem elérhető. Néhány nappal később pedig az orosz tömegkommunikációs és távközlési hatóság (Roszkomnadzor) pedig elrendelte, hogy Navalnij szedje le a videót a Youtube-ról, és annak részleteit az Instagramról is. Navalnij ezt megtagadta, ezért a cenzorok egyenként a videót megjelenítő orosz híroldalakhoz fordultak, és elrendezték, hogy ők távolítsák el a tartalmat.

Ezt az öt híroldal, ami beszámolt a videóról, meg is tette.

A cenzorok levélben szólították fel a Youtube-ot is a videó blokkolására, a Google pedig kérte is a videó levételét Navalnijéktól - hatástalanul.

Egyelőre nem tudni, mi lesz, az orosz tömegkommunikációs és távközlési hatóság már fenyegetőzik azzal, hogy ha nem kerül le a videó, szerda estétől egész Oroszországban blokkolni fogják a Youtube-ot. Elképzelhető, hogy a Google úgy dönt, nekik ez nem ér ennyit, és maguktól elérhetetlenné teszik a videót, igaz, ebben az esetben várhatóan sokan elítélnék a tettüket. (Meduza)