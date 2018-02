Lecsaptak az orosz cenzorok egy moszkvai mozira amiért levetítették a Sztálin halálát, aztán gyorsan megbírságolták őket egy Depardieu-filmért is

Oroszországban betiltották a Sztálin halála című angol-francia vígjáték vetítését, mert megsérti az orosz történelmet.

A cenzorok először csak azt szerették volna elérni, hogy a filmet lehetőleg csak a márciusi elnökválasztás után mutassák be, de amikor ez nem sikerült, inkább a premier előtt két nappal úgy döntöttek, hogy a filmet egyáltalán nem engedik levetíteni az országban.

Egy moszkvai mozi, a Pioner azonban megpróbált ellenállni, és műsorra tűzték a filmet. Januárban, a film egyik vetítésekor rendőrök szállták meg a mozit, és leállították a filmet. Most az orosz lapok arról írnak, hogy a mozi kapott egy második körös büntetést is, mégpedig azért, mert a Sztálin halála bemutatójához időben közel levetítettek egy alig ismert francia filmet is diktátorról, a francia-orosz kettős állampolgár Gérard Depardieu főszereplésével. Azt nem tudni, hogy a Le divan de Staline, azaz Sztálin díványa című dráma pontosan miért nem tetszik az orosz cenzoroknak, a mozi viszont azzal védekezik, hogy a film egy fesztivál keretében került műsorra, így nem is kellett volna rá engedélyt kérniük.

Ha a bíróság nem a mozinak ad igazat, a Pionernek összesen 200 ezer rubel, azaz majd 900 ezer forintnyi bírságot kell majd fizetnie. (Moscow TImes)