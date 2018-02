Donald Trumpnak valahogy a legfrissebb amerikai nemzeti tragédiáról is önmaga jutott eszébe

Nincs az a véres tragédia, amit Donald Trump ne próbálna a saját politikai céljaira használni. Nikolas Cruz szerdán végzett 17 emberrel a floridai Parkland gimnáziumánál, az FBI pedig azóta beismerte, hogy januárban kaptak egy tippet arról, hogy a férfi készül valamire, de nem követték le az értesülést. Trumpnak nem is kellett ennél több, szombaton posztolt tweetjében már rá is támadt az FBI-ra, amiért az "túl sok időt tölt azzal,hogy megpróbálja bebizonyítani az összejátszást az oroszok és a Trump-kampány között".

Donald Trump megválasztása óta folyamatosan tagadja, hogy Oroszország bármilyen eszközökkel befolyásolta volna a választást, melynek eredményeként ő lett az elnök. Ebben még az sem zavarta meg, hogy pénteken az ügyben eljáró különleges ügyész, Robert Mueller 13 orosz állampolgár és három orosz szervezet ellen már vádat is emelt. A 37 oldalas vádirat alapján ők ténylegesen befolyásolni próbálták a választás végkimenetét, az akció csúcsán havi 1,25 millió dolláros költségkeretből vásároltak - illegálisan - célzott hirdetéseket az amerikai választók befolyásolására.

Pedig amúgy volna miért bírálni az FBI-t. A szerdai lövöldözés óta eltelt időben kiderült, hogy az FBI az elmúlt hónapokban több figyelmeztetést is kapott Cruzról. Egyrészt január 5-én egy ismerőse jelezte az FBI-nak, hogy Cruznak van fegyvere, vágyat érez a gyilkolásra, zavartan viselkedik, felkavaró dolgokat posztol és képes lehet egy iskolai mészárlásra. De, mint azóta kiderült, már hónapokkal korábban, tavaly szeptemberben is kaptak egy jelzést arról, hogy milyen felkavaró dolgokat kommentált Cruz egy Youtube-videó alá. Az FBI saját bevallása szerint nem ellenőrizte kellően ezeket a tippeket. (Via BBC)