A majdnem 1,5 éve hallgató Török Gábor visszatért a sírból és azzal nyitott, hogy a Fidesz el is veszítheti a választást

A politológusoktól markáns véleménynyilvánítást váró közönség kedvenc céltáblája, Török „Egyrészt-Másrészt” Gábor két bombát is ledobott két napon belül.



Először azzal, hogy 2016. októbere után szombaton újra bejegyzést írt a Török Gábor elemez blogra – azóta legfeljebb pár soros Facebook-posztokban nyilvánult meg a neten – hogy elmesélje: bár pár éve kimondta, hogy

a politikai elemzés halott,

most rájött, hogy teljesen azért mégsem halott, ezér visszatér mint elemző. Az írásban mintha egy Új Törököt villantott volna meg, akinek vannak érzelmei és véleménye is. Igazán tökös és bátor módon még azt az elképesztő tényt is bevallotta például, hogy 1990-ben az MDF-re szavazott.

Ezek után vasárnapról hétfőre virradóra már valódi elemzéssel indult a Neotörök kor, amiben nem kisebb feladatot vállalt a mester, mint posztterjedelemben kielemezni a parlamenti választás esélyeit, illetve a mindenkit érdeklő egyetlen lényeges kérdést, miszerint megverhető-e a Fidesz egyáltalán.

Az írás tézise az, hogy Orbán Viktor olyan ügyesen alakította ki az úgynevezett cetrális erőteret, hogy a Fidesz lényegében leválthatatlanná vált, kivéve három, egyként valószínűtlen esetet:



ha összeomlik a Fidesz támogatottsága;

ha az ellenzékből kiemelkedik egy olyan párt, ami magához vonzza szinte az összes kormányváltó szavazatot;

ha az ellenzéknek sikerül működő választási együttműködést kikovácsolnia minden egyéni választókerületben.



Ezek után végigmegy ezeken, hogy arra jusson, hogy

nem fog összeomlani;

nem fog kiemelkedni;

és a végén jön a meglepetés: nem kizárt, hogy sikerüljön kikovácsolniuk.



Igen, Török szerint hiába tűnik a 2014-es választások előtti helyzethez képest is szétforgácsoltabbnak és civakodóbbnak az ellenzék, a Jobbik átpozícionálása miatt ez a választásiegyüttműködés-téma egyáltalán nem olyan kipipált ügy, mint esetleg gondolná az ember.

A mesteről szokatlanul karakán vélemény olyan zárlatot szül, ami - kapaszkodjon mindenki - egészen világosan állást foglal:

„Ha viszont a pártok vagy a pártok egy jelentős része kihasználja ezt a lehetőséget, akár nyíltan, akár közvetetten, akár most, akár a kampány utolsó napján, és a választókerületek egy részében létrehoz valamilyen hatékony, a szavazók által is követhető, a szavazatok többségét egybeterelni képes rendszert, akkor a centrális erőtér és még akár a Fidesz abszolút többsége is valós veszélyben lehet.”

Mi jöhet még 2018-ban???