Oxfam-szexbotrány: Fizikailag félemlítette meg a tanúkat több megvádolt segélyszervezeti vezető

Hirtelen közzétette a weboldalán egy 2011-ben készült belső vizsgálati jelentését az Oxfam, az egyik legrégebbi és legnagyobb, világszerte több, mint tízezer akalmazottal dolgozó brit segélyszervezet.

Az Oxfam botrányát pár napja robbantotta ki a brit Times, amikor megírták, hogy 2011-ben, miközben a haiti földrengés után kiakalult humanitárius válsággal hadakoztak a szigeten, a patinás segélyszervezet több vezetője prostituáltakkal feldobott szexpartit szervezett.

Az Oxfam most közzétett dokumentuma megerősíti, hogy a szervezet abszolúte tudott a történtekről, sőt nemcsak kivizsgálta azokat, de a jelentésük külön figyelmezetett arra, hogy a bűnösöket nehogy átvegyék más segélyszervezetek. Végül azonban mégis ez történt.

A most publikált, de rögtön az események után készült jelentés egyik legkeményebb megállapítása az, hogy három gyanúba keveredett vezető fizikailag is megfélemílette a potenciális tanúkat. A bűnösvédő kultúrára jellemző, hogy a jelentés hiába marasztal el embereket, a neveket kitakarták, bár azt állítják, hogy a Haiti kormány most meg fogja kapni a teljes, bűnösöket megnevező verziót.

A dokumentumban az szerepel, hogy Roland Van Hauwermeiren, aki akkoriban a haiti akció vezetője volt, a jelentés készítőinek elismerte, hogy prostituáltakat hívott az Oxfam ingatlanjának területére. Ugyanő most, a Times-féle botrány kirobbanása után határozottan tagadta, hogy valaha is fizetett volna kurváknak.

A jelentés nem zárja ki, hogy a többek által is elismert kurvázás során kiskorú prostituáltak szolgáltatásait is igénybe vehették. A jelentés hatására 2011-ben egy embert elbocsátottak, három, a történteket beismerő munkatárs felmondott, kettőt pedig a munkatársak megfélemltése miatt küldtek el, egyet pedig azért, mert nem védte meg a beosztottait.

Roland Van Hauwermeiren hiába volt helyi vezető és hiába ismert be mindent, megkapta a lehetőséget a csendes távozásra.

A jelentés egyik fő megállapítása, hogy el kell érni, a bűnösök ne tudjanak simán elhelyezkedni más segélyszervezeteknél. Maga Roland Van Hauwermeiren ehhez képest nem sokkal később az Action Against Hunger nevű szervezet bangladeshi vezetője lett. Az AAH azt állítja, ők semiiféle jelzést nem kaptak az Oxfamtól a férfi viselkedéséről.

(via BBC)