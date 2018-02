Elszabadult a gyűlölet a határon túli szavazók ellen hergelő Facebook-oldalon

Már közel negyvenezer lájkolója van a Ne szavazhasson, aki SOHA nem élt itt Facebook-oldalnak, ami elsőre persze nem hangzik meglepőnek: a közvélemény-kutatások szerint Magyarországon a többség nem támogatja a határon túli magyarok szavazati jogát, a DK pedig alaposan rá is szállt a témára.

Ez az oldal viszont már régen nem az ügy körüli demokratikus dilemmákkal foglalkozik, vagy az ezzel kapcsolatos ellentmondásokra világít rá, hanem egészen embertelen gyűlöletkampányt folytat és híreket hamisít.

Az még magukhoz képest viszonylag enyhe volt, amikor azt írták, a kutyáknak ugyanannyi joguk van szavazni, mint a határon túliaknak:



Egy fokkal már keményebb, amikor a határon túliak „szaporodásáról” és a „köldökzsínór elvágásáról” írnak:



De az eddig mélypontra azzal a poszttal értek el, amiben zombiként ábrázolták a határon túli szavazókat:



Eközben a hírmanipuláció- és hamisítás is bevett gyakorlat az oldalon.



Itt volt ez a poszt:



Amiben egy lopott képett vágtak össze a saját szövegükkel, de az igazi trükk nem is ez volt. Hanem hogy a poszt pont azon a héten jelent meg, amikor a kormánypropaganda által lejáratni próbált Parászka Boróka erdélyi újságírónő esete sokat szerepelt a hírekben. És valahogy az oldalnak is pont a Boróka jutott eszébe, amikor nevet kellett adni a fiktív szereplőjének. Nem mondták ki, hogy Parászka Boróka, de elég nyilvánvaló a szándék, hogy a kevésbé tájékozott internetezőkben ezt az asszociációt keltsék. Parászka Boróka felhábordva kérte is ki magának.



Ennél is durvább eset, amiről a Magyar Nemzet írt a hétvégén: az oldal ellopta a székelyföldi Felsősófalván élő panziós, Parajdi Kálmán Endre családi képét, és ráírták a saját uszító, és tartalmában is hamis üzenetüket.

„Levelet kaptunk a Pásztor családtól. Írásukban boldogan fejtik ki, hogy ugyan egy percet nem éltek Magyarországon, és nem is akarnak idejönni, mert jó nekik Erdélyben, de mégis el fognak menni szavazni a 2018-as választáson, hogy továbbra is kapják a pénzt a Fidesztől! Undorító, elég a szavazatvásárlásból! Lájkold és oszd meg a képet, ha te is elvennéd a Pásztor család szavazati jogát!”



Parajdi hiába kommentelt a poszt alá, az elérhető maradt. Az oldalon egyébként cikkeket is szoktak megosztani a határon túli szavazók témájában, szerepelt már itt 444 cikk is.



De ki készíti az oldalt?

A posztok között feltűnően gyakran szerepelnek DK-s tartalmak. Nem szoktunk pártpolitikával foglalkozni, de ez NAGYON SZIMPATIKUS! - osztották meg Gyurcsány ukránügyi videóját, hirdetik a DK aláírásgyűjtését, és ilyen kvízeket tesznek közzé:

Amiért felmerült, hogy esetleg a DK állhat az oldal mögött. A hírbe hozott Parászka Boróka saját posztjában ezt alapnak is vette (Kedves DK, ki és hogy merészel visszaélni a nevemmel?! - írta.)



Az oldal közölte, ők pártpolitikailag függetlenek, „nem hódolnak be” egyetlen pártnak sem.



Ettől még nem ismeretlen a gyakorlat, hogy magát függetlennek mondó, a tájékozatlanabb szavazók megtévesztésére bőven alkalmas Facebook-oldalaknak politikai kötödődésük van, a Fidesz például egész Facebook-birodalmat épített ki.



Megkérdeztük a DK-t, hogy van-e kapcsolatuk az oldallal, illetve hogy mit gondolnak róla. Ezt a választ kaptuk:

„Semmilyen kapcsolat nincs a Demokratikus Koalíció és a Ne szavazhasson, aki SOHA nem élt itt nevű Facebook-oldal között. A DK csak és kizárólag a hivatalos csatornáin kommunikál; a kettős állampolgárok szavazati jogával nyíltan és felvállaltan foglalkozik. A DK ezt egy jó és fontos ügynek tartja, amelyben szükségtelen bárkinek vitatható tartalommal és hangnemben kommunikálnia.”