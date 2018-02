Hiába a külföldi sztárigazolások: másodosztályú ellenféltől kapott ki a Felcsút

Pintér Attila egy hazai meccsen a partvonalon Fotó: botost/444.hu

Márciushoz közeledve elkezdődött végre (!) a magyar futballszezon és nem kellett sokat várni az első meglepire sem: a Magyar Kupa 9. fordulójában 1-0-s vereséget szenvedett a télen százmilliókból, idegenlégiósokkal felhízlalt felcsúti együttes a másodosztályú Zalaegerszeg ellen. Ezzel a Puskás még nem esett ki a sorozatból, de nehéz helyzetbe került a visszavágó előtt.



A csapat honlapja szerint nem voltak tökéletesek a körülmények: hóesés, fagyos talaj, kapufáról kipattanó lövés is nehezítette a helyzetét a vendégeknek, de Pintér Attila legényei hősiesen küzdöttek, és csak Vernes Richárd 77. percben értékesített büntetője miatt kénytelenek vereséggel hazautazni.

Az utánpótlására büszke Puskás a télen négy idegenlégióst szerződtetett, Denis Klinar már be is mutatkozhatott a csapatban, amelybe ezúttal hat magyar játékos is be tudta verekedni magát.

Magyar Kupa, 9. forduló



Zalaegerszegi TE – Puskás Akadémia FC 1–0 (0–0)

Vezette: Bogár (Vígh-Tarsonyi, Mohos)

ZTE: Kovács Z. – Polényi, Devecseri, Króner, Fodor Á. – Hudák, Patvaros – Vernes (Kovács Á., 81.), Bedi, Babati (Nagy G., 83) – Paudits (Jelena, 90+2.).

PAFC: Hegedüs L. – Klinar, Heris, Spandler, Trajkovski – Zsidai – Molnár G., Madarász (Knezevic, 63.), Bacelic-Grgic, Prosser (Perosevic, 46.) – U. Diallo (Latifi, 55.).