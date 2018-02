Roma gyerekek is ingyen játszhatnak majd az uniós pénzből épült, majd fizetőssé tett hajdúhadházi játszótéren

Őszi hír volt, hogy 500 forintos belépőt szed a hajdúhadházi önkormányzat annál a játszótér és sportpályánál, ami 85,3 millió forint uniós hozzájárulásból épült. A cél az lett volna, hogy a "szociálisan leszakadt" városrészben élő hátrányos helyzetű lakók számára biztosítsák a megfelelő sportlétesítményeket, a beszédes „A sport, mely egyenlővé tesz” elnevezésű projekt keretében.

Az Európai Bizottság előbb vizsgálatot indított az ügyben, majd előírta a hajdúhadházi önkormányzatnak, hogy az uniós forrásokból megépült helyi játszóteret ingyenesen bocsássa minden gyerek rendelkezésére, és szüntesse meg a belépődíj jogszerűtlen alkalmazását. Ezt Jávor Benedek EP-képviselő közölte Facebookon.

Jávor azt írja: „Ne kerteljünk, ugye tudjuk miről van itt szó: hogyan lehet a roma gyerekeket kiszorítani az európai közpénzből épült játszótértől. Csakhogy az EU egyik alapvető értéke a diszkrimináció tilalma, még ha ezt a Fidesz-kormányzat egyre kevésbé érzi is magáénak, és elkülönített oktatással, lakhatási szegregációval és más kreatív módszerekkel igyekszik is gettósítani a magyar roma társadalmat - amelyre egyébként arcpirító módon mutogat, amikor a menekültek elleni gyűlöletkampányt kell indokolni”. Szerinte fontos, szimbolikus fejlemény, még ha csak helyi szintű is, hogy egyértelművé vált: ezt a diszkriminációt az EU-ban nem tekintik elfogadhatónak.

Az önkormányzat korábban azt mondta, hogy a játszótér megnyitása után hamar tönkretették a játékokat, ezért regisztrációhoz kötötték a belépést.