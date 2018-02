Helyreigazítás

A 2018. február 14-én megjelent Az államtitkár ügyei után szaglászik az OLAF, a személyi titkára pedig ott ül a Közbeszerzési Hatóság vezetésében című cikkben azon tényállításunk, miszerint „A Simicska által ellenőrzött NFÜ idejében is Szűcs Gabriellához fűződő kapcsolatával magyarázták Homolya csapatának hatékonyságát, Szűcs akkoriban a Közbeszerzési Döntőbizottságban dolgozott, ahová sokszor hiába fellebbeztek a közbeszerzésekből kiszorított pályázók” nem felel meg a valóságnak.

A valóság az, hogy soha nem dolgozott Szűcs Gabriella a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottságában.

Szűcs Gabriella Homolya Róbert Nemzeti Fejlesztési Minisztériumi államtitkárral 2012 óta áll hivatali munkakapcsolatban, ezáltal ismeretségben is, az NFÜ idejében (2010-ben) egyáltalán nem is ismerték egymást. Ezen tényre tekintettel valótlanul állítottuk, hogy az NFÜ idejében is Szűcs Gabriellához fűződő kapcsolatával magyarázták Homolya csapatának hatékonyságát.

A 2018. február 14-én megjelent Az államtitkár ügyei után szaglászik az OLAF, a személyi titkára pedig ott ül a Közbeszerzési Hatóság vezetésében című cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy Szűcs Gabriella a Közbeszerzési Döntőbizottságban dolgozott volna a Simicska által ellenőrzött NFÜ idejében. A valóság az, hogy Szűcs Gabriella a Közbeszerzési Döntőbizottságban sosem dolgozott, a Közbeszerzési Hatóság Elnöki Kabinetjében 2016. január 15-től dolgozik, 2017. január 15. napjától elnöki koordinátorként.