Az államtitkár ügyei után szaglászik az OLAF, a személyi titkára pedig ott ül a Közbeszerzési Hatóság vezetésében

Szerda reggel írta meg a 24.hu, hogy az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala, az OLAF Homolya Róbert jelenlegi közlekedési államtitkár korábbi ügyeinél is problémákat talált, ezért két ügyben teljes támogatásmegvonásra tettek javaslatot. Ezért összesen 3,3 milliárd forintnyi támogatást követelhet vissza az EU az országtól.

Az OLAF által vizsgált ügyek Homolyánál összeférhetetlenségi ügyek voltak, a lényegük, hogy Homolya céges érdekeltségein keresztül több közbeszerzés előkészítésében is részt vett tanácsadóként, majd 2010-ben ügy nevezték ki az EU-s pénzosztást felügyelő állami szerv, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) elnökhelyettesévé, hogy az általa előkészített projektek egy része még zajlott.

Homolya tehát egyszerre lehetett érdekelt a közbeszerzések előkészítésénél, végrehajtásánál és ellenőrzésénél.

Homolya 2012 óta nem az NFÜ elnökhelyettese, de az utóbbi években is több olyan állami posztot töltött be, amelynek komoly befolyása volt az EU-s forrásokon alapuló magyar fejlesztéspolitikára. Az NFÜ-s évek után a Miniszterelnökség helyettes államtitkáraként felügyelte az EU-s pénzek osztását, később Lázár János közbeszerzésekért felelős miniszteri biztossá nevezte ki, majd miniszterelnöki és kormánybiztos is lett, valamint megkapta a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnöki posztját is.

Annak ellenére, hogy a közbeszerzési politikát irányító állami csúcsszerveknél Homolyának már nincsenek pozíciói, nem tűnik úgy, mintha a befolyása megszűnt volna.

A Közbeszerzési Hatóság elnöki kabinetvezetője ugyanis 2016 januárja óta Szűcs Gabriella, aki a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban Homolya személyi titkáraként dolgozik.

Miután Homolyát 2017-ben közlekedéspolitikai államtitkárrá nevezték ki, Szűcs Gabriella feltűnt a Homolya által felügyelt Magyar Közút Felügyelőbizottságában is, méghozzá elnöki pozícióban.

Hogy Homolyának van-e befolyása a Közbeszerzési Hatóságnál, azért nem mindegy, mert most is van céges érdekeltsége a közbeszerzési tanácsadói piacon, ezen kívül, ahogy ebben a 2015-ös egészségügyi közbeszerzési kartellről szóló cikkben megírtuk, még Homolya feleségének is van olyan céges érdekeltsége, ami indulhat közbeszerzéseken (mint ahogy 2015-ben, amikor még Homolya felesége hivatalosan nem volt tulajdonos) indult és tarolt is.

Szűcs Gabriella pozícióinak összeférhetetlenségéről megkérdeztük az NFM-et és a Közbeszerzési Hatóságot is, utóbbitól ezt a választ kaptuk:

„Szűcs Gabriella a Közbeszerzési Hatóság vezetősége megkeresésére 2016. január 15-el kezdte meg munkaviszonyát a Hatóságnál, azóta lát el elnöki koordinátori feladatokat. A Közbeszerzési Hatóság tisztában volt vele, hogy Szűcs Gabriella más államigazgatási pozíciót is betölt, a korábban létrejött munkakörrel azonban semmiféle összeférhetetlenséget nem tárt fel és álláspontunk szerint jelenleg sem áll fenn.”



Összeférhetetlenség az NFM szerint sincs, ők azt írták, „Homolya Róbertnek semmilyen formában és mértékben nincs befolyása a Közbeszerzési Hatóság (KH) munkájára, Szűcs Gabriellával KH elnöki koordinátori teendőiről, feladatairól nem egyeztet”. Ezen kívül megkérdőjelezték a Homolya ügyeiről szóló OLAF jelentés állításait is.

„A félkész OLAF jelentés nyilvánvalóan egy brüsszeli kampányjelentés.

Az OLAF »észlelései« több ponton tévesek, Homolya Róbert a támogatói döntések meghozatalában sem bírálóbizottsági tagként, sem döntéshozóként nem vett részt, az általa és érdekeltségei által végzett tevékenységek még a kinevezése előtt megszűntek. Az OLAF összeférhetetlenséggel kapcsolatos álláspontja teljességgel zavaros, nem jelöli meg, hogy az állítólagos összeférhetetlenség miben nyilvánult meg, annak milyen következményei voltak. Homolya Róbert a hazai fejlesztéspolitikai intézményrendszer egyik vezetőjeként 2010 nyara óta több ezer milliárd forint uniós forrás elnyeréséhez segítette hozzá Magyarországot, a magyar pályázókat.”

Maga Homolya az OLAF által vizsgált közbeszerzéseket „bagatell ügyeknek” nevezte a Hír TV-nek kedden adott nyilatkozatában.

Homolya Róbert befolyása egyébként annak ellenére töretlen 2010 óta, hogy többször már a kormányzaton belül is támadták. Egy volt NFÜ-s visszaemlékezése szerint például amikor Lázár János 2013 augusztusában átvette az NFÜ vezetését, az első vezetői értekezleten agresszívan nekiment Homolyának, azt mondta neki, hogy

nagyon húzza meg magát azok után, amit addig kavart.

Aztán Homolya nem csak hogy maradhatott a pozíciójában, de egyre fontosabb megbízásokat kapott Lázártól, ahogy később a Lázár kormányon belüli ellenfelének számító Seszták Miklós minisztériumában még magasabb rangban intézhette tovább a fejlesztési pénzek elosztását. A Simicska által ellenőrzött NFÜ idejében is Szűcs Gabriellához fűződő kapcsolatával magyarázták Homolya csapatának hatékonyságát, Szűcs akkoriban a Közbeszerzési Döntőbizottságban dolgozott, ahová sokszor hiába fellebbeztek a közbeszerzésekből kiszorított pályázók.