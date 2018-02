3,3 milliárdot fizethet vissza Magyarország Homolya Róbert államtitkár ügyei miatt

Az OLAF nyolc esetben talált összeférhetetlenséget, de végül elfogadva a kormány ellenérveit csak két ügyben tett az uniós támogatás 100 százalékának visszafizetésére javaslatot, írja a 24.hu.

Az ok az Elios-ügyhöz hasonlóan összeférhetetlenség: az OLAF vizsgálata szerint Homolya Róbert, aki jelenleg közlekedéspolitikáért felelős államtitkári posztot tölt be a kormányban, két tender kapcsán is részt vett egyszerre az előkészítési, illetve a kivitelezői oldalon.

„A 24.hu kormányhoz közeli forrásból úgy értesült, hogy az OLAF nyolc projektnél vélt összeférhetetlenséget, de végül hat esetben elfogadták a magyar ellenérveket Brüsszelben, és csak kettőnél kértek korrekciót. Viszont nem kicsit: a székesfehérvári Szent István Múzeum 651 milliós és az abádszalóki önkormányzat 3,3 milliárd forintos beruházásának uniós támogatását (figyelembe véve annak 85 százalékos mértékét) kérik vissza, összesen 3,3 milliárd forintot.”

Az összeférhetetlenséget amiatt állapította meg az OLAF, mert a projektek esetében az előkészítést végző cég, a Pro-Vital 2000 Kft., később Provital Zrt. alvállalkozóiként két olyan cég is bedolgozott a projektebe, amelyeknek Homolya tulajdonosa volt. Homolya 2009 és 2011 között, közbeszerzési tanácsadóként a Projekt.hu Bt. és az Euro-Procure Kft. tulajdonosaként lett alvállalkozója a Provitalnak, amelynek egyébként 2009-ig szintén tulajdonosa volt.

A 24.hu szerint Homolya még a 2010-es fideszes halatomátvétel előtt lett a párt befolyásos uniós pályázati szakértője, önkormányzati szinten 2006-tól részt vett ilyen projektekben, majd a kormányváltás után karrierje rohamosan ívelt felfelé. Inkább Mészáros Lőrinc köreihez volt köthető, Simicska Lajosék ellensúlyaként érkezett a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, de Lázár János Miniszterelnökségénél is dolgozott 2012-től.

„Közben Homolya megkerülhetetlen ember lett a közpénzszivattyú szempontjából kulcsfontosságú közbeszerzési ügyekben. Ő felügyelte az új közbeszerzési törvényt miniszteri biztosként, de ugyancsak felelőse lett a közgéptelenítésként is értelmezhető M4-projekt befejezésének.”

Homolyáról a 444 is írt, amikor a kórházak eszközeinek modernizálására kiírt több tízmilliárdos tenderek megnassolásáról írtunk. 2015-ben az Index már úgy értesült, összeférhetetlenség miatt vizsgálódik ellene az OLAF. Felesége a tendereken jeleskedő beszállító, a VMD Kórháztechnológiai Zrt. cégcsoport mögött tulajdonosként is feltűnik.

Homolyát hétfőn kérdezte meg a HírTv arról, szerinte mi lesz az OLAF-vizsgálat kimenetele. Az államtitkár azt válaszolta, hogy 2010 előtti „ügyeit” az OLAF már lezárta. Arra a kérdésre, mi lett a vizsgálat eredménye, Homolya csak annyit válaszol, ezt a média előbb fogja megtudni, illetve, hogy szerinte ez egy „bagatell ügy”. (24.hu)