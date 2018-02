Seszták államtitkárának is kínos lehet az Elios-ügy, költségvetési csalás ügyében nyomoznak

A legtöbb közbeszerzési/EU-projektes csalás igen bonyolult konstrukció, de szerencsére azért nem mindegyik. Az LMP-s Hadházy Ákos szerint például Szekszárdon



faék egyszerűségű hűtlen kezelés/költségvetési csalás

történt 2013-ban, ami azért is izgalmas, mert nem kizárt, hogy az EU csalás elleni hivatala által is elmarasztalt Elios/Tiborcz István-botrányban is pont ugyanilyen módon is húztak le közpénzt.

A „faék egyszerűségű” konstrukció annyi, hogy ugyanazt a céget ugyanazért a munkáért kétszer kell kifizetni.

Szekszárd önkormányzata a 2006-os helyi Fidesz-győzelem óta minden évben ugyanazt a céget, a Provitál Zrt-t bízta meg a város összes közbeszerzési ügyének teljes körű lebonyolításával. A Provitál jogelődjét, a Provital 2000 Kft-t az a Homolya Róbert alapította, aki azóta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkári székéig emelkedett. A céget később az az Antal Kadosa ügyvéd vásárolta meg, aki az Index tavalyi cikke szerint manapság Mészáros Lőrinc gigantikusra hízó cégbirodalmának egyik legfontosabb vezetője-szervezője, aki „régi motoros a jogászi és közbeszerzési tanácsadó szakmában, valaha igazi ibizás partiarc volt, de ebben az időszakban is nagyon kiegyensúlyozott, megbízható és szavatartó volt, ha a munkáról volt szó, és aztán családi állapotának változása (gyermekei megszületése után) miatt teljesen lenyugodott.”

Az Index jellemzése szerint

a Provital és jogelődjei voltak egykoron a fideszes közbeszerzési piac koronázatlan királyai. Ezt az időszakot három nagy guru, Lukács Krisztián, Homolya Róbert és Fehér István fémjelezték. Aztán valamiért, talán amiatt, mert ők Simicska idejében voltak a legnagyobb ágyúk, ezek a fiúk háttérbe húzódtak, és végül Antal Kadosáé lett a cég.

Szóval Szekszárd 2006-tól kezdve ennek a Provitálnak a kezébe adta minden közbeszerzésének lebonyolítását, jogi tanácsadással együtt, fix havi összeg fejében, ami kezdetben nettó 676 ezer forint volt, majd 2 millióra emelkedett. Ez a közbeszerzési piacon forgó összegekhez képest feltűnően alacsony. Az akkoriban a szekszárdi közgyűlés Fidesz-frakciójában ülő Hadházy visszaemlékezése szerint

„Annak idején csodálkoztunk is, hogy nekik ebben mi az üzlet, azonban azt mondták, hogy majd a nagy uniós pályázatokban lesz beépítve közbeszerzések lebonyolítására elszámítható összeg és majd abból ők kompenzálódnak.”

Aztán kiderült, hogy is néz ki a kompenzálódás a gyakorlatban. Hát úgy, hogy az Öveges-program 2013-as szerződéseiből az derült ki, hogy az eljárást a fentiek szerint havi fix pénzért bonyolító céggel az önkormányzat még egyszer leszerződött az Öveges-programra, ugyanazért a munkáért ezúttal már nettó 6 millió 350 ezer forintot fizetve nekik. A szerződés megírói Hadházy szerint annyira nem figyeltek oda, hogy az Öveges-szerződésbe egyszerűen copy/paste-tel másolták be a Provital kötelezettségeire vonatkozó részt a bonyolító cég másik, állandó szerződéséből. Ez a politikus szerint végképp arra utal, hogy a város pontosan ugyanazért a feladatért fizetett kétszer.

Hadházy emiatt feljelentést is tett:

Na de hogy jön ide az EU által is vizsgált és elmarasztalt Tiborcz-Elios-ügy?



Úgy, hogy Polt Péter legfőbb ügyész idén január 31-én írásban azt válaszolta Hadházy parlamenti kérdésére, hogy a sokéves Elios-büntetőügy egyik részében a magyar hatóságok még mindig nem zárták le a nyomozást. Ez a bizonyos elkülönített ügy, amiben még mindig folyik a nyomozás, pedig nem más, mint a Szekszárd közvilágításának korszerűsítésére kiírt 2013-as pályázat közbeszerzési lebonyolítási feladatainak ellátására kötött szerződés. Tehát egy típusában és tartalmában pont olyan szerződés, mint ami miatt az Öveges-ügyben Hadházy annak idején feljelentést tett.

Polt nem árulta el az érintett cég nevét. Tekintve, hogy a kérdéses időszakban Szekszárdon az ilyen feladatokat az éves általányszerződése alapján a Provital látta el, az biztos, hogy az ügyben azon a réven valamennyire érintettek voltak. Az nem világos még, hogy a Polt levelében emlegetett második szerződést is velük kötötték-e meg, vagy esetleg egy másik céggel.



A Polt által emlegetett nyomozás - ami átkerült a NAV Központi Nyomozó Főosztályára - egyébként különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik.