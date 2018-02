A szír kormányerők célzottan támadhatják a kórházakat Kelet-Gútában

Az összeomlás szélén van az egészségügyi ellátás Kelet-Gútában az ott dolgozó egészségügyi szakemberek jelentése szerint, miután a szír kormányerők és szövetségeseik közel egy héten át bombázták a területet és a légicsapásokban 22 kórházat és klinikát ért találat.

Fotó: HAMZA AL-AJWEH/AFP

A számos találat miatt él az az elképzelés, hogy a kormányerők szándékosan célozták az egészségügyi intézményeket. Jelenleg mindössze három intézmény tud teljes egészében működni, de mindegyik túlterhelt a rengeteg sérült miatt. Csütörtökön volt ötödik napja, hogy a szír és az orosz gépek bombázták a régiót. Az Orvosok Határok Nélkül jelentése szerint csak az elmúlt három napban 13 olyan kórház semmisült vagy sérült meg, mellyel együttműködtek.

Fotó: Anas Aldamashqi/Anadolu Agency

Nemzetközi szervezetek szerint is egyértelmű, hogy a támadások célzottan a kórházakra irányultak. A Physicians for Human Rights nevű szervezet igazgatója, Susannah Sirkin arról beszélt, hogy hasonló taktikát Aleppóban lehetett látni: a szír kormányerők és szövetségeseik ott is ostrom alá vették a várost, blokáddal elérték, hogy ne juthasson be segítség, majd végül civil célpontokat kezdtek el bombázni.

A Violations Documentation Centre nevű szervezet jelentése szerint a kórházakat célzott rakétákkal lőtte a szír hadsereg, más típusú lőszermaradványokat találtak itt, mint a régió többi részén, ahova sokszor csak találomra dobnak bombákat a kormányerők gépei. Jellemző az is, hogy amikor eltalálnak egy kórházi épületet, rögtön érkezik a támadás második hulláma, ahogy a mentőalakulatok a helyszínre értek segíteni.

Fotó: AMER ALMOHIBANY/AFP

A gútai hatóságok beszámolója szerint célzott támadás érte azokat a védelmi központokat is, ahonnan a mentőakciókat koordinálták. Beszámolójuk szerint 250 ember halt meg és 1700 sérült meg szerdáig a támadásokban. De a halottak száma biztosan nőni fog, mivel sokan súlyosan sérültek.

A brit székhelyű Syrian Observatory for Human Rights jelentése szerint vasárnap óta 403 ember halt meg és 2116 sérült meg Kelet-Gútában. (Guardian)