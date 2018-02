A sportolókat és edzőiket rabszolgáként tartják, a pomponlányokat szexre kényszeríti az észak-koreai rezsim

A Bloomberg a téli olimpiai kapcsán szólaltatott meg két észak-koreait és egy dél-koreai kémet, akik jól ismerik az észak-koreai élsportolók világát.

Bár a kommunista rezsimet szokatlan szívélyességgel látják vendégül a testvérországban, és Észak-Korea igyekszik mosolygós és pozitív képet kialakítani magáról sportolóin keresztül, a valóság ezzel szemben sokkal brutálisabb.

A sportolókat, a szurkolókat, sőt még edzőiket is rabszolgaként foglalkoztatja a rezsim, számolt be egy férfi, aki 2009-ben, síző fiával hagyta el az országot illegálisan. A fiú jelenleg Dél-Koreában dolgozik, apja számolt be múltjukról. Mint mondta, a rezsim kifejezetten ügyel arra, hogy még a szurkolókat is olyan koreaiakból válogassa össze, akiknél kicsi a disszidálás veszélye, politikailag joviális családból származzanak.

A 42 éves Lee So-yeon egy katonai zenekar tagja volt, amikor 2008-ban elhagyta az országot, jelenleg egy dél-koreai nőszervezet tagja. Ő számolt be arról, hogy a sportolókat kísérő pomponlányok, felvonuláson részt vevő nők feladata nemcsak a zene és a tánc, hanem Észak-Koreában a párt által szervezett partikon is részt kell venniük, és ott szexuális szolgáltatásokat kell nyújtaniuk a párt embereinek.

Erről Kim Jung-bong, egy dél-koreai kém, aki most tanárként dolgozik, azt mesélte még a Bloombergnek, hogy a sportolókat több hónapos „erkölcsi”, valójában politikai képzéseken okosítják ki a külföldi sportesemények után, hogy még véletlenül se jusson eszükbe a fejlett, kapitalista országokról álmodozni.

Mint a Bloomberg írja, bár a megszólalók évekkel korábban hagyták el az országot, nincs ok feltételezni, hogy azóta drasztikusan javult volna a helyzet. (Bloomberg)