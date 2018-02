Októberben már mini-interjút is közöltünk Nemhiszlekelvilag tumblr-harcossal, aki februárban kampányüzemmódba kapcsolt, és Szolnok után Kecskeméten tréfálta meg a kormánypropagandát. A Mester most ismét Szolnokon csapott le és Schmidt Mária történészi munkásságáról emlékezett meg egy city light poszteren. Így aztán ha már Zuglóban el is hazudják az igazságot, legalább Szolnok kitart: